La position du Patriarcat d’Antioche à l’égard de l’autocéphalie ukrainienne reste inchangée. C’est ce qu’a annoncé le primat de l’Église orthodoxe d’Antioche, S.B. le patriarche Jean X, lors de sa rencontre avec l’higoumène Arsène (Sokolov), représentant du patriarche de Moscou à Damas. La rencontre a eu lieu le 5 décembre 2019 dans la capitale syrienne, en la résidence des patriarches d’Antioche. Au cours de discussions prolongées, les parties ont discuté d’un large éventail de questions actuelles, dont les questions des relations des deux Églises-sœurs. « En ce qui concerne l’agenda des relations inter-orthodoxes, S.B. le patriarche Jean a souligné que son évaluation des agissements non-canoniques du Patriarcat de Constantinople reste inchangée : ces agissements n’ont pas de fondement canonique », est-il dit dans le communiqué. La reconnaissance des schismatiques ukrainiens par les Églises de Grèce et d’Alexandrie, selon l’opinion de S.B. le patriarche Jean, est inacceptable. « Le primat de l’Église orthodoxe d’Antioche considérait et considère que la reconnaissance par les chefs des Églises de Grèce et d’Alexandrie de la soi-disant Église orthodoxe d’Ukraine est inacceptable et regrettable » est-il dit encore dans le communiqué.

