La profession de foi épiscopale de Mgr Augustin (McBeth)

Le dimanche 14 décembre 2025, avant la célébration de la divine liturgie, s’est déroulé dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris le rite de la profession de foi épiscopale de l’archimandrite Augustin (McBeth), la veille élevé à la dignité d’évêque de Taldom, vicaire pour la Grande-Bretagne et les pays scandinaves.

La cérémonie était présidée par le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale, entouré de Mgr Simon de Bruxelles et de Belgique et de Mgr Siméon de Domodedovo. Cette concélébration hiérarchique soulignait l’importance de ce moment dans la vie de l’Archevêché et manifestait la communion épiscopale au sein de l’Église orthodoxe.

Cette nomination s’inscrit dans le prolongement de l’élection de l’higoumène Augustin (McBeth) par l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché, le 4 octobre 2024, qui l’a désigné à la majorité absolue comme évêque vicaire. Le 30 octobre suivant, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a entériné cette élection. Selon l’usage propre à l’Archevêché, le nouvel évêque vicaire reçoit un titre rattaché à une ville de la région de Moscou : « de Taldom ».

YouTube video

La signification du rite de la profession de foi

Le rite de la profession de foi épiscopale (homologia pisteos) constitue un moment crucial dans l’ordination d’un évêque dans la tradition orthodoxe. Il précède immédiatement la chirotonie (l’ordination proprement dite) et revêt une importance canonique et théologique fondamentale.

Par ce rite, le candidat à l’épiscopat proclame solennellement sa foi en la Sainte Trinité et son adhésion sans réserve au Symbole de foi nicéo-constantinopolitain. Il confesse publiquement sa fidélité aux sept conciles œcuméniques et à l’ensemble de la Tradition de l’Église orthodoxe, s’engageant à la préserver intacte et à la transmettre fidèlement.

La profession de foi comporte également un engagement solennel à respecter les saints canons de l’Église et à exercer la charge épiscopale dans l’obéissance à l’autorité synodale. L’évêque élu promet de paître le troupeau qui lui est confié avec vigilance, de défendre l’intégrité de la foi orthodoxe et de maintenir l’unité ecclésiale.

Ce rite manifeste publiquement que l’épiscopat n’est pas une dignité personnelle, mais une charge (leitourgia) au service de l’Église. L’évêque ne s’élève pas lui-même à cette fonction : il est appelé par l’Église, confirmé par le Saint-Synode et ordonné par l’imposition des mains de ses pairs dans la succession apostolique.

La profession de foi se déroule au milieu de l’église, devant l’assemblée des fidèles, manifestant ainsi la dimension publique et ecclésiale de cet engagement. Elle précède la célébration eucharistique au cours de laquelle aura lieu l’ordination épiscopale proprement dite, soulignant le lien intrinsèque entre la confession de foi et la participation au mystère eucharistique.

Un nouveau chapitre pour l’Archevêché

Avec cette ordination, Mgr Augustin de Taldom assume la responsabilité pastorale des communautés orthodoxes de Grande-Bretagne et des pays scandinaves, au sein de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale. Sa mission s’inscrit dans la continuité de la présence orthodoxe en Europe occidentale et dans le service des fidèles de ces régions.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
