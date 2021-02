L’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de février propose un entretien avec l’archevêque Job (Getcha) en relation avec son dernier ouvrage paru aux Éditions Apostolia, « Participants de la nature divine. La spiritualité orthodoxe à l’âge de la sécularisation » (en vente ici, avec la présentation du livre et la table des matières). A voir sur cette page et ci-dessous.