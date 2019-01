Le mercredi 23 janvier 2019, le métropolite Pierre, archevêque de Chişinău du Patriarcat de Roumanie, a reçu en sa résidence métropolitaine la visite du nouvel ambassadeur des États-Unis en République de Moldavie, Dereck J. Hogan. C’est la première visite de l’ambassadeur depuis sa nomination dans cette fonction. Dans le cadre de l’entrevue ont été abordés de nombreux sujets et aspects liés à la collaboration entre l’ambassade des États-Unis en République de Moldavie et la Métropole de Bessarabie du Patriarcat de Roumanie. Le métropolite a souhaité à l’ambassadeur beaucoup de succès dans sa nouvelle mission diplomatique, puis a parlé ensuite des réalités de la vie religieuse en Moldavie, et a évoqué l’histoire de l’Église de Bessarabie au fil du temps. L’ambassadeur des États-Unis s’est montré impressionné par l’entrevue et a remercié le métropolite pour la réception chaleureuse, exprimant le souhait d’avoir d’autres rencontres avec les représentants de la Métropole de Bessarabie et de développer des projets communs.

