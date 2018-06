Le diocèse de Huși a annoncé que l'archimandrite Mina (Dobzeu) s’est endormi dans le Seigneur. Il a été un fidèle confesseur de la foi sous le régime communiste et c’est aussi le prêtre qui a baptisé le célèbre Nicolae Steinhardt, écrivain juif roumain converti au christianisme en prison et qui est ensuite devenu moine.

Le père Mina s'est endormi le jeudi 7 juin à 14h55 dans sa cellule du monastère Saints- Pierre-et-Paul à Huși, indique le site web de ce diocèse.

L'Ancien Mina est né le 5 novembre 1921 dans le village de Grozești, district de Lăpușna, en Bessarabie, dans le Royaume de Roumanie (aujourd'hui la République de Moldavie).

Il est devenu novice au monastère de Hâncu à l'âge de 13 ans; en 1948, il a été tonsuré moine au skite de Brădicești, et a été ordonné au diaconat plus tard la même année. Il a été ordonné hiéromoine en 1955.

En 1948-1949, il a été emprisonné pendant onze mois pour avoir protesté contre le retrait de l'enseignement religieux des écoles publiques. En 1959, il a été renvoyé de la Faculté de théologie orthodoxe de Bucarest, puis expulsé de son monastère et condamné à la prison pour son attitude contraire au décret 410/1959 sur l'abolition des monastères et la limitation du nombre de moines.

Il a été emprisonné à Galați, Jilava, Gherla et dans la colonie du Delta du Danube.

A la prison de Jilava, le 15 mars 1960, le père Mina a baptisé dans l'Eglise orthodoxe le célèbre érudit Nicolae Steinhardt, qui est devenu plus tard le moine Nicolae (Delarohia ou de Rohia), auteur du fameux "Journal du bonheur" (ou "Journal de la félicité").

Dans les prisons communistes, le père Mina a continué à prêcher la foi orthodoxe sans se soucier des risques, en enseignant les prières à ses compagnons de cellule.

Cela lui a souvent occasionné de dures représailles :

« J'ai été puni et emprisonné dans une prison appelée Black Cell. J'y suis resté une semaine en isolement. Il n'y avait pas de chaise, il y avait beaucoup d'humidité, de l'eau sur le sol, le pavement était fait de ciment, et c'est pourquoi j'étais debout toute la journée. On me donnait à manger une fois par jour à neuf heures du soir, après quoi on m'apportait un lit et, à cinq heures du matin, on me l'enlevait », se souvient le père Mina.

Il a quitté la prison en 1964. En 1969, il a été appelé à servir l'église au monastère saints Pierre et Paul à Huși, dont il a été l'higoumène de 1978 à 1988.

En 1988, il a de nouveau été arrêté pendant 8 mois pour « rébellion et complot contre la sécurité de l’État », notamment pour avoir adressé 7 lettres à Nicolae Ceausescu concernant la moralité du peuple roumain et l'athéisme apporté par le communisme.

Après le rétablissement du diocèse de Husi en 1996, il a été nommé conseiller culturel et missionnaire.

En 2017, le métropolite Théophane de Moldavie et de Bucovine a décerné au père Mina la croix de Moldavie, la plus haute distinction de la métropole de Moldavie et de Bucovine.

