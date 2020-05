L’archevêque de Tirana Anastase : « Dieu nous oblige à traverser un tunnel difficile »

L’archevêque de Tirana Anastase a abordé, au cours de sa prédication dominicale en la cathédrale de la capitale albanasie, l’ouverture des églises et l’épreuve que vivent encore les fidèles dans le cadre de la pandémie : « Glorifions Dieu, car Il nous a rendus dignes de traverser un difficile tunnel d’une manière très juste. Je veux remercier tous les frères pour avoir obéi avec beaucoup de compréhension aux prescriptions fixées et à mes prescriptions. Nous avons suivi les directives des autorités gouvernementales et sanitaires, car elles étaient très justes. Et il faut rendre grâces à Dieu, car dans notre pays nous avons eu beaucoup moins de victimes qu’ailleurs. Bien sûr, nous pensons avec beaucoup d’amour et d’affection à nos frères qui sont partis et aux familles qui ont souffert. Et nous continuons notre humble prière pour que Dieu éclaire tous ceux qui luttent scientifiquement et travaillent dans la recherche pour trouver une solution à cette difficile pandémie qui tourmente toute l’humanité. Tous sont surpris par cette étrange attaque d’un ennemi invisible qui a en fait ridiculisé tous les systèmes dits de défense nationale. Sans beaucoup de paroles, mais de façon très convaincante, il nous a rappelé qu’une nation n’est pas menacée par une autre, mais que toute l’humanité l’est par quelque chose qu’elle n’attend pas, et principalement par le virus de l’égocentrisme qui tourmente les peuple et qui conduit beaucoup de monde à la pauvreté. La péripétie n’est pas terminée. Nous ne savons pas combien de vagues vont revenir. Il faut que nous soyons très prudents, il faut continuer à observer les instructions nécessaires. Les embrassades et les nombreux rassemblements ne sont pas nécessaires, mais encore plus que ceux-ci, la grogne et la panique. Quelque chose de bon sortira de cette péripétie. Nous nous sommes réunis dans nos maisons. Nous avons vu qu’il faut penser à l’autre avec beaucoup d’affection. Étant privés de beaucoup de choses importantes, nous avons mieux compris leur valeur – avant tout le fait que nous ayons été privés longtemps de la sainte Communion. Notre foi nous assure que Dieu ne nous abandonnera pas. Quelque chose de bien sortira de cette péripétie… Mes frères, de même que ce virus invisible et inconnu crée une terrible catastrophe, la prière simple et invisible de millions et de millions de fidèles a sa propre dynamique pour exterminer, si ce n’est autre chose, les virus de la haine et de l’égocentrisme. Donc, mobilisation, solidarité, amour et prière. Celle-ci est notre meilleure défense dans cette épreuve nouvelle pour l’humanité. Sans aucun doute, Dieu bénira tous ces efforts qui semblent insignifiants et invisibles, mais ont une influence immense sur le cheminement du monde ».

Source