Immédiatement après le tremblement de terre qui s’est produit en Albanie et qui a causé un grand nombre de morts et de blessés, ainsi que d’importantes destructions, l’archevêque de Tirana et de toute l’Albania Anastase s’est rendu à Durrës, une ville qui a été particulièrement frappée par le séisme. L’archevêque a exprimé sa peine pour les disparus, a discuté avec les sinistrés et a évoqué les mesures d’assistance avec le maire de Durrës, le président du conseil municipal et des représentants du gouvernement. Il a entre autre proposé de loger les sans-abris au monastère Saint-Blaise et dans l’église de la ville, ce qui a été accepté en attendant une meilleure solution. L’archevêque a assuré les autorités et les victimes que l’Église orthodoxe aidera davantage. Il a adressé un appel aux fidèles orthodoxes de toute l’Albanie, pour soulager les sinistrés, chacun selon ses possibilités. L’Église orthodoxe d’Albanie soutient une nouvelle fois la société albanaise et partage ses épreuves. Des diocèses de l’Église de Grèce prévoient également d’envoyer de l’aide au peuple albanais. De son côté, le Patriarcat de Roumanie a transmis un message de solidarité à l’Église orthodoxe d’Albanie ainsi qu’au peuple albanais et récolte des fonds pour aider les sinistrés.

