L’archevêque Elpidophore : « L’unité de la communauté expatriée sera l’une de mes priorités »

Mgr Elpidophore, archevêque d’Amérique, s’est déclaré très satisfait des résultats de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères George Katrougalos et le vice-ministre des Affaires étrangères Terens Quick à Athènes vendredi dernier, notant que tout s’était « très bien passé ». « Fort des encouragements du patriarche œcuménique Bartholomée et de toute la nation, je suis confiant dans le fait d’assumer mes nouvelles fonctions », a-t-il déclaré. Concernant les divergences d’opinion au sein de la communauté grecque d’Amérique, Mgr Elpidophore a souligné que les « divisions doivent cesser » et a noté que le Patriarcat œcuménique avait une tradition de « concilier les différences » en précisant que la communauté expatriée était l’une des priorités majeures pour lui en tant qu’Archevêque. Selon des sources diplomatiques, Katrougalos a souligné l’importance de l’intronisation du nouvel archevêque d’Amérique pour la communauté grecque expatriée et les Orthodoxes en général, déclarant qu’il assisterait à la cérémonie d’intronisation le 22 juin. Mgr Elpidophore a déclaré qu’il avait invité Katrougalos, Quick et tous les responsables politiques qu’il a rencontrés jusqu’à présent à Athènes à assister à son intronisation, exprimant l’espoir qu’ils sauront contourner les difficultés pendant une période politique difficile et les prochaines élections pour être avec lui « ce jour glorieux, pas uniquement pour le Patriarcat oecuménique et la diaspora à l’étranger, mais pour la nation toute entière ». Lorsqu’on lui a demandé quelles seront ses priorités une fois qu’il assumera son nouveau poste, l’archevêque a répondu que la question la plus urgente était de reprendre la construction et l’achèvement de l’église Saint-Nicolas à Ground Zero à New York, qui, selon lui, était une église très importante qui constituait « un sanctuaire pour toute la nation américaine au temps présent ».

