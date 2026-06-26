L’archimandrite Isidore Katsos a été élu évêque d’Andida (VIDÉO)

Le Saint et Sacré Synode du Patriarcat œcuménique a élu l’archimandrite Isidore Katsos évêque d’Andida, au cours de sa session tenue aujourd’hui au Phanar. L’évêque élu Isidore (né Charalampos Katsos) est un théologien et universitaire éminent. Il est maître de conférences en épistémologie théologique et en philosophie à la faculté de théologie de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes. Outre son poste universitaire à Athènes, il occupe plusieurs fonctions internationales prestigieuses.

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