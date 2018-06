Le métropolite Hilarion (Alfeyev) de Volokolamsk a rappelé que l'Église orthodoxe canonique d'Ukraine (patriarcat de Moscou) n'a déposé aucune demande d'autocéphalie.

Le président du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou a déclaré à l'antenne du magazine « Eglise et monde » que le schisme en Ukraine a été initialement conçu comme un projet politique.

« L'autocéphalie est aussi un projet politique », a déclaré Mgr Hilarion. « L'Église orthodoxe ukrainienne canonique, rassemble des millions de croyants, c’est une Église, qui compte plus de 12 000 paroisses et plus de 200 monastères, et elle n'a jamais demandé l'autocéphalie ».

Le métropolite a indiqué que ce projet, né dans l'esprit de politiciens, ne bénéficie d'aucun soutien dans le monde orthodoxe.

« Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de discussions avec les dirigeants et les représentants des Églises orthodoxes locales. Je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux soutenir l'idée de l'autocéphalie en Ukraine », a déclaré Mgr Hilarion.

Le responsable de la DRE a la conviction que tout le monde est intéressé par la création d'une église autocéphale, à l'exception des croyants orthodoxes eux-mêmes.

« Les autorités ukrainiennes s'y intéressent, les schismatiques s'y intéressent et les Uniates s'y intéressent, mais chaque groupe s'y intéresse pour ses propres raisons. Est-il possible de construire une maison solide sur des fondations aussi bancales ? » note le métropolite en ajoutant que « l'unité de l'Église n'est pas un fantôme, mais une réalité dont la sauvegarde est entre nos mains humaines ».

Les chefs des Églises orthodoxes locales, y compris ceux qui relèvent de la juridiction du patriarcat de Constantinople, ont rejeté à de multiples reprises l'idée de la création d'une Église autocéphale en Ukraine.

