Le 3e Salon du livre orthodoxe aura lieu les vendredi 13 et samedi 14 avril (vendredi et samedi de la Semaine radieuse) à Paris dans les locaux de la Mutuelle Saint-Christophe assurances, comme lors des deux premières éditions (2012 et 2014). Au programme : des conférences, notamment de Jean-François Colosimo, de Jean-Claude Larchet et de Michel Stavrou, un concert de chants (le samedi), des stands, des dédicaces. Des éléments plus précis du programme seront annoncés très prochainement.

Photographies prises lors de la première édition en 2012 (source)