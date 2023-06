Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°9-10 (été 2023) est disponible.

Comme annoncé dans l’éditorial, il s’agit d’un numéro spécial jubilaire qui est consacré à :

-Saint Sophrony, 1986-1993 ;

-au métropolite Vladimir (Tikhonicky), 1873-1959 ;

-à l’archevêque Georges (Wagner), 1930-1993 ;

-à l’archevêque Serge (Konovalov), 1941-2003 ;

-à l’archevêque Gabriel (de Vylder), 1946-2013.

« Bienheureux ceux qui sont Irréprochables dans la voie, qui marchent dans la Loi du Seigneur ! » (Ps 118, 1)

Pour télécharger l’éditorial, cliquez ICI !

Ce bulletin comporte aussi quelques-unes de ses rubriques habituelles : « Du côté de saint Silouane », « Unité », « Père de L’église », « homélies », « Méditation », « Vie de la communauté » …).

Vous retrouverez les autres rubriques « Art et spiritualité » ; « Portraits et témoignages de paroissiens et d’amis »; « Réflexions de l’archimandrite Georges »; « « Notes de lecture » ; « Reflet de beauté » dans le numéro d’automne prévu en novembre.

Bien au-delà de la paroisse de la Sainte Trinité (La Crypte), le Bulletin s’adresse aux fidèles orthodoxes francophones et à des personnes intéressées par l’Orthodoxie et en quête de sens.

Le comité de rédaction espère que la lecture de ce nouveau bulletin plaira car notre lien en Christ à tous est bien vivant.

Certains articles des numéros précédents soit « L’archimandrite André Scrima et le Carmel », « Les cieux ouverts », « Notre vie orthodoxe à Pékin en Chine », « Parfums et spiritualité » « Le psautier doit-il être censuré ? » etc. sont toujours disponibles en accès libre sur le site de la Crypte.



Bonne lecture !

Le Bulletin de la Crypte a besoin de votre soutien, vous pouvez vous abonner à la version électronique (toute en couleurs) ou à la version papier.

ABONNEMENT ANNUEL IMPRIMÉ : FRANCE 30 €, EUROPE 35 €, ÉTRANGER 38 € ABONNEMENT ANNUEL PAR ENVOI ÉLECTRONIQUE : TOUS PAYS 25 €

Important : tous les nouveaux abonnements sont souscrits jusqu’au mois de décembre suivant. Adresser les demandes d’abonnement et toute la correspondance concernant le Bulletin à : « Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France) ou bulletindelacrypte@gmail.com.

Pour la souscription à l’abonnement électronique, indiquer l’adresse électronique de réception. Règlement à l’ordre de : « Association Orthodoxe de la Sainte Trinité », soit par chèque bancaire, soit par versement au compte La Source 2 254 26 J PARIS. IBAN : FR96 2004 1000 0102 2542 6J02 070 BIC : PSSTFRPPPAR Domiciliation : La Banque Postale, centre financier de Paris. Titulaire du compte : Association Orthodoxe Sainte Trinité. Commission Paritaire 0513 G 83144.