Les apôtres, après la Pentecôte, ont jeûné et prié pour se préparer à l’annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde entier. La durée de ce carême est variable : de 8 jours jusqu’à 42 jours (selon l’ancien calendrier), en fonction de la date de la Pentecôte. Toutefois, selon le nouveau calendrier, si la Pentecôte est tardive, il peut se voir supprimé. C’est pourquoi l’Église orthodoxe roumaine a décidé que sa durée ne pourrait être inférieure à sept jours. C’est ainsi que cette année, selon le nouveau calendrier, ce carême ne durant que six jours, l’Église roumaine a décidé de le faire commencer le samedi 22 juin au lieu du lundi suivant. Le carême des Apôtres n’est pas aussi rigoureux que le Grand Carême ou celui de la Dormition. On doit s’abstenir de la viande et des produits laitiers, mais le poisson est permis les samedis et dimanches, ainsi que les lundis, mardis et jeudis si l’on fête un saint, dont l’office prévoit une grande doxologie. Cette période de jeûne nous offre l’occasion de méditer sur la mission accomplie par les deux grands Apôtres de l’Église pour annoncer l’Évangile du Christ

Source.