« Le chemin vers la lumière » – Les trésors numérisés du Mont Athos sont exposés à Athènes et disponibles en ligne

Une exposition numérique interactive avec des codex, des manuscrits enluminés et des objets des trésors de la Sainte Montagne de l’Athos est ouverte au public dans les locaux du Palais de la Musique à Athènes. L’événement fait connaître le travail de numérisation accompli par les pères athonites. Les visiteurs peuvent voir ainsi comment se déroule une journée dans la vie d’un moine, une initiative bienvenue, puisque la tradition du Mont Athos ne permet pas l’accès des femmes à son territoire. Les trésors de foi et de culture présentés font partie du projet « Arc numérique athonite » qui donne un témoignage sur la tradition spirituelle millénaire de la Sainte Montagne. Il comprend, sous forme électronique, toutes les manifestations culturelles des monastères athonites. Les moines ont numérisé 2,2 millions de ces trésors, dont certains peuvent être visualisés également sur le site en version anglaise. Outre des photos et des vidéos sur les monastères athonites, on peut avoir accès à des documents et un grand nombre de manuscrits (principalement des textes liturgiques) qui ont été numérisés. Le projet a duré quatre ans et a été co-financé par les fonds européens. L’exposition est ouverte jusqu’au 24 octobre.

