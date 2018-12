Une « flashmob » en soutien de l’Église orthodoxe d’Ukraine et de son primat le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a été organisée dans le centre de Milan par le chœur de l’Académie ecclésiastique et du Séminaire de Kiev. Le chœur a entonné un chant populaire ukrainien de Noël devant le sapin installé dans la galerie Victor Emmanuel, où s’étaient rassemblés les Milanais. « Nous venons d’Ukraine. Nous organisons une flashmob en soutien de l’Église orthodoxe, qui est persécutée chez nous aujourd’hui. Et nous demandons votre soutien » a dit à l’assistance le chef du chœur, l’archimandrite Romain (Podlubniak), à la fin des chants. « Nous saluons notre métropolite Onuphre et lui exprimons notre soutien chaleureux. Nous souhaitons à tous les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine et à Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre de nombreuses et bonnes années ! » a déclaré l’archimandrite Romain, puis le chœur a chanté « ad multos annos ! ». Le chœur de l’Académie ecclésiastique et du séminaire de Kiev visitait Milan dans le cadre d’un pèlerinage aux lieux saints d’Italie et de Suisse, du 17 au 22 décembre 2018.

