Le Département des affaires ecclésiastiques de l’Église orthodoxe ukrainienne proteste contre les propos de l’ambassade d’Ukraine à Podgorica

L’ambassade d’Ukraine à Podgorica a publié des commentaires sur la visite du métropolite de Kiev Onuphre sur sa page facebook. Le Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne a réagi par la déclaration suivante, que nous reproduisons in extenso : « Au sujet de la position de l’ambassade d’Ukraine au Monténégro à l’occasion de la visite dans ce pays de S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre : le 27 février 2020, l’ambassade d’Ukraine au Monténégro, en relation avec la visite dans ce pays du Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, a publié des commentaires sur sa page facebook. Dans le texte du commentaire, le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne est appelé « métropolite de l’Église orthodoxe russe à Kiev », « haut responsable ecclésiastique de l’Église orthodoxe russe ». En outre, l’ambassade laisse comprendre au lecteur, qu’en réalité le chef des orthodoxes en Ukraine est Épiphane (Doumenko) et non pas S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, affirmant en conclusion qu’elle considère inopportun pour le Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne de commenter des problèmes internes du Monténégro. Quelques heures après la publication, le commentaire a été revu, mais son contenu n’a pas changé (nous ajoutons des captures d’écran des deux textes). Qui plus est, même après avoir tenté de corriger le commentaire mentionné, l’ambassade a néanmoins mis en ligne sur sa page facebook un article du journaliste Božidar Proročić, dans lequel l’auteur répète les thèses faisant l’objet du premier commentaire. Il s’est également avéré que l’ambassade avait distribué aux medias monténégrins les commentaires récents d’une organisation religieuse, à savoir « l’Église orthodoxe d’Ukraine » [qui a reçu l’autocéphalie de Constantinople, ndt] concernant la venue dans ce pays de S.B. le métropolite Onuphre. Les medias ont également publié l’information selon laquelle de tels textes sont distribués par l’ambassade d’Ukraine en République de Serbie. Relativement à cela, le Département des Affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne se permet de déclarer ce qui suit : 1) Nous rappelons aux diplomates ukrainiens que l’Église et les organisations religieuses en Ukraine sont séparées de l’État (art. 35 de la constitution ukrainienne). Toutes les religions, confessions et organisations religieuses sont égales devant la loi. L’établissement de tous privilèges ou limitations d’une religion, d’une confession ou organisation religieuse par rapport à une autre, n’est pas permise. L’État ne s’immisce pas dans l’activité des organisations religieuses réalisée dans le cadre de la loi (art. 5, Loi ukrainienne « sur la liberté de conscience et des organisations religieuses ». 2) L’association religieuse « Église orthodoxe ukrainienne » est enregistrée en conformité avec la législation ukrainienne, et son dirigeant légal est le Primat, à savioir S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. L’Église orthodoxe ukrainienne dans notre pays continue à rester la plus grande association religieuse orthodoxe canonique, qui compte près de 12.500 paroisses. 3) À cet égard, nous considérons que la publication, dans les ressources officielles de l’ambassade, de communications où sont altérés l’appellation véritable de l’Église orthodoxe ukrainienne, la fonction et le titre de son dirigeant, est une expression d’incompétence et de parti pris. Bien plus, la présentation, par l’ambassade d’Ukraine au Monténégro d’informations fausses, inexactes et unilatérales sur des sujets religieux peut être qualifiée d’incitation à la haine religieuse (art. 161 du code pénal ukrainien). 4) S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre n’est pas un politicien ou un représentant de quelque organe du pouvoir civil. Le primat visite le Monténégro à l’invitation de S.E. le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque (Radović) et ce exclusivement pour des motifs religieux – pour participer à la prière et aux offices. La visite en question ne poursuit aucun but politique. Il est en outre connu de tous que S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, dans ses interventions publiques, se tient à l’écart des déclarations politiques, contrairement à d’autres personnalités religieuses en Ukraine. 5) Il est évident que S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, en tant que chef de l’association cultuelle orthodoxe la plus grande d’Ukraine, a le droit de représenter celle-ci à tous les niveaux, notamment internationaux, et dans toutes les organisations indépendamment de leur appartenance et subordination. 6) Nous vous rappelons que l’Église orthodoxe ukrainienne est constituée de citoyens ukrainiens. Nous considérons que les départements du Ministère des affaires étrangères n’ont pas le droit de diviser les citoyens ukrainiens en première et seconde catégorie sur la base de la religion, mais doivent au contraire traiter sur un pied d’égalité toutes les organisations religieuses ukrainiennes. 7) Ainsi, dans les actions des responsables de l’ambassade d’Ukraine au Monténégro, il y a un abus de pouvoir (art. 365 du code pénal ukrainien), ainsi que l’incitation à la haine religieuse (art. 161 du code pénal ukrainien). En raison de ce qui précède, nous exigeons la poursuite des auteurs. 8) Nous attendons du Ministère des affaires étrangères d’Ukraine des explications relativement aux commentaires mentionnés de l’ambassade d’Ukraine au Monténégro qui excède les pouvoirs et les responsabilités fonctionnelles de cette structure du pouvoir exécutif. 9) Nous exprimons notre ouverture et notre disposition à l’interaction et au dialogue avec le Ministère des affaires étrangères d’Ukraine et ses institutions à l’étranger, afin d’éviter la violation des droits sur une base religieuse.

