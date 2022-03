Le Dimanche de l’Orthodoxie à Bruxelles

Le Dimanche de l’Orthodoxie fut célébré avec faste par l’Archevêché de Belgique, ce 13 mars 2022. La Concélébration Interorthodoxes, qui s’est déroulée dans la cathédrale des Saints-Archanges de Bruxelles, fut présidée par Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, entouré de Son Excellence l’évêque Dosithée du Patriarcat de Georgie et de Son Excellence l’Evêque Joachim d’Apollonia, secondé de membres du clergé de diverses présences orthodoxes de Belgique et de l’Archevêché.

La fête du Dimanche de l’Orthodoxie fut honorée par la présence de leurs Excellences les Ambassadeurs en Belgique de Grèce M. Dionysios Kalamvrezos, de Géorgie M. Vakhatang Makharoblishvili et de Bulgarie M. Plamen Bonchev, ainsi que d’autres représentants du Corps Diplomatique, l’Amiral M. Ioannis Pavlopoulos, responsable de la Représentation militaire hellénique auprès de l’Otan, et des archontes de la Sainte Grande Eglise du Christ.

Au cours de la Divine Liturgie, participèrent les choeurs et chorales de diverses paroisses de Belgique. On entendit les prestations byzantines de la Cathédrale et de la paroisse roumaine s’unir à celles polyphoniques des paroisses de Flandre et de la paroisse polonaise de Bruxelles, chacune dans son style propre et sa langue selon ses origines et traditions, témoignant ainsi de l’unité de l’Orthodoxie.

L’homélie fut prononcée par le Très Révérend archiprêtre Ciprian Popescu, qui s’est référé au Triomphe de l’Orthodoxie, ainsi qu’à l’invasion russe de l’Ukraine qui noircit le message orthodoxe d’amour et de paix dans le monde.

A l’issue de la grande concélébration, eut lieu la procession avec des icônes, portées par les diacres, prêtres et hiérarques concélébrants. Son Eminence le métropolite Athénagoras a ensuite lu le Synodikon du Dimanche de l’Orthodoxie. Puis, il a lu avec émotion une prière pour la paix et en particulier pour la paix en Ukraine et s’est interrogé publiquement: «Comment célébrer le Triomphe de l’Orthodoxie quand des orthodoxes font la guerre à d’autres orthodoxes? Nous, les chrétiens orthodoxes, nous ne sommes pas des artisans de la guerre, mais nous sommes des artisans de la paix, de l’amour et du respect mutuel. Cette guerre doit s’arrêter, aujourd’hui encore», a-t-il dit. Il a conclu son petit discours en remerciant les hiérarques concélébrants, les Evêques Dosithée et Joachim, les prêtres et diacres des différentes présences orthodoxes en Belgique, les chorales, les ambassadeurs et autres diplomates présents, les archontes et tous les participants, venus des quatre coins du pays.

Source et photographies : Press office de la Métropole orthodoxe de Bénélux