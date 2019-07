À cette occasion, lors de ses conversations avec le clergé et le peuple, l’évêque a pris connaissance de la situation humanitaire actuelle qui, au témoignage des fidèles, n’était pas pire pendant la guerre. Suite à cela, l’évêque a publié l’appel ci-dessous : « À l’occasion de la situation humanitaire difficile dans le nord du Kosovo et de la Métochie, qui a été provoquée par la décision des institutions du Kosovo d’imposer une taxe de 100% sur la marchandise qui vient de Serbie centrale, ainsi que par les autres mesures restrictives de Priština, le diocèse de Ras-Prizren lance un appel urgent à tous les diocèses de l’Église orthodoxe serbe et aux organisations humanitaires afin d’organiser la collecte d’aide humanitaire pour la population la plus vulnérable. Par l’introduction d’une taxe de 100% sur toutes les marchandises de Serbie centrale, en contradiction avec toutes les règles de l’ALECE [Accord de libre-échange centre-européen], par lesquelles est garanti le commerce libre et équitable conformément aux normes internationales et en particulier européennes, un joug a été imposé en particulier à la population du Kosovo et de la Métochie, car, jusqu’à présent elle s’approvisionnait en marchandise importée de Serbie centrale, dont les prix étaient plus abordables que ceux des produits venant maintenant du sud de la province. La discrimination de la marchandise en fonction de son origine, qui nous rappelle les époques les plus sombres de l’histoire européenne, constitue une violation grossière, avant tout, des droits de l’homme. Par l’action démonstrative de mise à feu et de destruction de marchandises serbes, il y a quelques mois, à laquelle les autorités de Priština n’ont pas réagi, les relations inter-ethniques et la sécurité sur l’ensemble du territoire du Kosovo et de la Métochie se sont détériorées avec des conséquences incalculables. Actuellement, la situation au nord du Kosovo risque sérieusement de devenir alarmante, particulièrement pour la population la plus pauvre et socialement vulnérable, qui n’a pas de possibilités de se fournir en marchandises onéreuses venant du sud du Kosovo, ni de voyager hors de la province, et d’y acquérir les produits en petite quantité. Si cette situation insoutenable perdurait, elle provoquerait l’exil graduel de la population serbe restant encore, ce qui de toute évidence est le but des autorités de Priština qui présentent hypocritement ce problème humanitaire comme politique et qui utilise de cette façon le peuple serbe de Kosovo et de Métochie comme des otages. Même le fameux envoi, hier, d’une quantité de marchandises ridiculement insignifiante qu’ont envoyée les institutions dans le quartier de Bošnjačka Mahala dans le nord de Mitrovica, était avant tout un spectacle théâtral, ce dont se sont convaincus les medias indépendants. C’est pour cette raison que le diocèse de Ras-Prizren, qui a toujours été aux côtés de son peuple dans les moments les plus difficiles, outre cet appel à l’aide, informe le public qu’à deux endroits : auprès de l’église Saint-Dimitri dans le nord de Kosovska Mitrovica et au monastère Banjska dans la commune de Zvečan, seront ouverts, dans les plus brefs délais, des points humanitaires relevant de l’Église, où des quantités de nourriture et d’autres marchandises seront acheminées depuis les réserves des « cantines populaires » du diocèse, qui alimentent quotidiennement près de 2000 personnes menacées, en premier lieu à Kosovsko Pomoravlje. De cette façon, notre Église s’efforcera de venir en aide dans la mesure du possible par des paquets humanitaires. L’aide sera distribuée à toutes les personnes vulnérables indépendamment de leur religion ou leur origine ethnique, comme nous le faisons déjà depuis des années. Nous attendons que notre appel humanitaire trouve rapidement écho dans nos diocèses et parmi les organisations humanitaires, dont particulièrement la Croix Rouge, tant en Serbie qu’à l’étranger. et que les produits humanitaires soient livrés dans les jours et les semaines qui viennent au Kosovo et en Métochie. Nous rappelons que le présent appel ne constitue aucunement une immixtion dans la politique, mais qu’il est avant tout la réaction de l’Église aux abus sans précédent exercés sur une population innocente, en particulier notre peuple fidèle dans le nord du Kosovo et de la Métochie, qui, par des mesures restrictives, sont privés des libertés et droits fondamentaux. Nous attendons également des institutions internationales qu’elles réagissent le plus rapidement à cette situation et aident à trouver des solutions qui protégeraient les droits des citoyens et assureraient la vie normale, qui est actuellement impossible.

+ Évêque de Ras-Prizren Théodose ».

Source