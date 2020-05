Le documentaire « Saint Mardaire – évêque sans adresse permanente »

« Saint Mardaire – évêque sans adresse permanente » est un documentaire sur saint Mardaire (Uskoković) (1889-1935), premier évêque du premier diocèse de l’Église orthodoxe serbe établi sur le continent américain. Ce film a été produit par la Fondation « L’ami de Dieu », la réalisatrice Branka Bešević Gajić et le scénariste Hadži Bratislav Nikolić. Affamé et persécuté, saint Mardaire vivait dans la pauvreté, atteint par une maladie incurable, contrecarré et contré par les siens. Aujourd’hui, le Seigneur Jésus-Christ, à travers les reliques incorrompues de l’évêque Mardaire, témoigne de sa sainteté, nous exhortant nous aussi à connaître véritablement la vie en Christ et la foi orthodoxe, en cette période d’apostasie générale et de mort spirituelle. C’est une histoire sur l’amour qui pardonne tout, d’un homme qui a tout subi et enduré, même lorsqu’il était persécuté par les siens. Sa vie de martyr et son corps incorrompu sont des témoignages vivants pour les hommes sur ce qui est le plus important pour le salut de l’âme et l’obtention de la vie éternelle. Bien que dans sa vie terrestre, le saint évêque n’ait pratiquement pas eu d’adresse permanente car, pour les nécessités de l’Église, il vivait en Serbie, en Russie et en Amérique, l’adresse à laquelle il est assurément arrivé était le Royaume des Cieux. Les Serbes n’ont pas vraiment reconnu tous les efforts qu’il avait déployés pour eux, en Russie, comme dans la lointaine Libertyville, en tant que premier évêque serbe sur le sol américain. La jalousie, la méchanceté et la haine, si présentes chez les Serbes, le blessaient profondément. Au cours de sa vie, dans ses prières mêlées de chaudes larmes, il commémorait particulièrement son peuple qu’il aimait tant. Déchiré entre sa maladie incurable, la haine et la persécution par son propre peuple, il édifia un grand monastère de Saint-Sava à Libertyville, dans lequel le peuple serbe d’Amérique et du Canada préservera son esprit et son identité. Il construisait l’église en portant sur son dos des matériaux de construction, et les paroles qui ont été prononcées à cette occasion : « Il construisit l’église en mourant de faim » resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous les Serbes. Mais rares étaient ceux qui l’ont entendu et qui l’ont aidé de tout cœur. Le Seigneur pourtant l’a entendu et l’a inclus dans l’ordre des Saints, rendant ses saintes reliques incorruptibles. Le saint a laissé derrière lui de nombreuses prédications publiées dans les livres « Un coin silencieux », « Un serment au peuple russe », « Recueil d’homélies ». Il a également laissé derrière lui l’église serbe sur continent américain. En 2015, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a pris la décision de canoniser saint Mardaire, et en 2017 ses reliques incorrompues ont été découvertes.

