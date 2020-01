Le jour de la Théophanie, le métropolite de Kiev Onuphre a béni les eaux du Dniepr

Concélébraient avec le primat le métropolite de Borispol et Brovary Borispol, l’archevêque de Boïarka Théodose, l’évêque de Vassilkov Nicolas, l’évêque de Barychevka, l’évêque de Belgorod Sylvestre, l’évêque Pereyaslav-Khmelnitsky Denis et le clergé du diocèse. Après la bénédiction des eaux, le Primat a déclaré : « Je vous souhaite à tous chaleureusement, frères et sœurs, une bonne fête du Baptême du Seigneur. Cette fête s’appelle encore Théophanie. Dans son saint Baptême, le Sauveur a sanctifié les eaux du Jourdain, non seulement du Jourdain, mais aussi les eaux de tout le globe terrestre. Dans son Baptême, le Seigneur nous a révélé le Mystère de la Sainte et Vivifiante Trinité, parce qu’au-dessus du Jourdain, le ciel s’est ouvert et tous ont entendu la voix du Père Céleste qui a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis mon affection » et le Saint-Esprit est descendu sur le Sauveur sous la forme d’une colombe : c’est ainsi que le Père a dit, le Saint-Esprit est descendu, et le Fils a été baptisé. Que la grâce que Dieu a amenée sur terre par Sa nativité, Son baptême, emplisse nos cœurs, nos familles, notre Ukraine et le monde entier, parce que c’est par cette grâce que nous vivons. Qu’elle nous renforce dans toutes les difficultés et les complications de la vie terrestre, qu’elle aide à surmonter dignement tout ce qui se trouve sur notre chemin et à vivre dans l’amour envers Dieu, dans l’amour mutuel les uns envers les autres, dans le respect et la patience les uns envers les autres. En cela est la beauté et la sagesse de la vie. Que le Seigneur nous bénisse tous ! » a conclu le primat. On peut visionner ci-dessous des extraits de la Liturgie en l’église des saints Antoine-et-Théodose de la Laure des Grottes et la bénédiction des eaux sur le Dniepr.

