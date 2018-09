Le métropolite Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine : « Nos fidèles défendront nos églises »

Les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine défendront leurs églises. C’est ce qu’a déclaré le chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine (autonome au sein du Patriarcat de Moscou, ndlr) dans une interview à l’agence de presse ukrainienne RBC. Se référant à ses propres sources, Mgr Antoine a annoncé que le ministère ukrainien de la Culture a déjà reçu une directive pour préparer tous les documents en vue de l’enregistrement de la nouvelle structure ecclésiale [« l’Église autocéphale » ndt]. « En outre, certains groupes nationalistes ont reçu des instructions pour entreprendre des provocations le 14 octobre dans les laures de Kiev et de Potchaïev » a déclaré le hiérarque. « Nos fidèles défendront leurs églises. On amène les gens à une telle situation qu’il n’y a pas d’autre issue. S’il n’y a pas d’espoir pour une protection légale, il ne reste pas d’autre variante que de se défendre soi-même ». Le métropolite Antoine a fait remarquer que l’Église orthodoxe d’Ukraine utilisera toutes les méthodes légales pour défendre ses droits. « Nous vivons dans un pays démocratique, ou le droit à la vie est déclaré comme un minimum sur la base des lois » a déclaré le métropolite Antoine. « Et nous utiliserons toutes les méthodes légales. Il existe aussi dans notre Église un document intitulé Bases de la conception sociale de l’Église orthodoxe d’Ukraine selon lequel, dans des situations fort complexes, je cite, "l’Église peut s’adresser à ses enfants par un appel à la désobéissance civile pacifique". C’est la mesure extrême, mais elle est fixée dans notre conception sociale, confirmée par l’assemblée des évêques » a ajouté le hiérarque. Mgr Antoine a souligné que personne, dans l’Église orthodoxe d’Ukraine n’appelle à l’agression, on ne faire qu’avertir : « Que les gens, à Dieu ne plaise, ne ne fassent pas un tel pas, qui peut mener aux conflits, à des conflits sérieux ». Comme le rapporte l’Union des journalistes orthodoxes d’Ukraine, ces jours-ci, le « patriarche » Philarète a rencontré le directeur du domaine national « Laure des Grottes de Kiev », Alexandre Roudnik, et a exigé que le 19ème bâtiment conventuel de la laure soit transféré au « Patriarcat de Kiev ». Il a insisté pour que ce soit fait très prochainement. En outre, la demande de retirer la laure à l’Église orthodoxe d’Ukraine est déjà parue sous forme de pétition sur le site du cabinet du ministre.

Source (dont photographie)