Le métropolite de France Emmanuel (Patriarcat œcuménique) ignorait que l’un de ses concélébrants à Kiev appartenait à la soi-disant « Église du Monténégro »

À Kiev, le 26 mai, au monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or ont concélébré le métropolite de la nouvelle Église d’Ukraine Épiphane, le métropolite de France Emmanuel et d’autres évêques et prêtres. Or, comme l’a publié le site ukrainien « Union des Journalistes orthodoxes », suite à la réaction de la Métropole du Monténégro de l’Église orthodoxe serbe, l’archimandrite de « l’Église du Monténégro » non reconnue, Boris Bojović, a participé à l’office. Sa photo se voit clairement sur le site officiel de la nouvelle Église orthodoxe d’Ukraine, bien que son nom n’y soit pas mentionné. La nouvelle Église, dans une déclaration publiée le 14 juin sur son site, mentionne qu’elle avait eu par le passé des contacts avec les représentants de « l’Église du Monténégro » mais, suite à l’octroi du Tomos d’autocéphalie, elle n’a des contacts qu’avec les Églises reconnues par Constantinople. Ce qui signifie que la reconnaissance de « l’Église du Monténégro » est exclue. Le bureau du Patriarcat œcuménique nous a donné son commentaire officiel au sujet de cet événement, précisant qu’il s’agissait là d’un « incident » et que le métropolite Emmanuel ne pouvait en aucun cas savoir qui était présent à la Liturgie, à laquelle participaient environ 100 clercs. Le Patriarcat œcuménique est en unité canonique avec l’Église orthodoxe serbe et reconnaît uniquement la juridiction de celle-ci sur le territoire du Monténégro. Comme l’a déclaré Nikolaos Papachristou, directeur du bureau du Patriarcat œcuménique pour les relations publiques, « il n’est pas possible, avec un tel nombre d’évêques et de prêtres, de savoir qui est qui » et « Le Patriarcat de Constantinople n’est pas fautif d’une telle défaillance ». De son côté, le service de presse de la nouvelle Église d’Ukraine a déclaré dans son communiqué : « Nous espérons qu’à l’avenir toutes les questions ecclésiastiques qui préoccupent maintenant le pieux peuple monténégrin, qui s’est soucié pendant longtemps du peuple ukrainien, seront résolues dans l’intérêt du plérôme de l’Église orthodoxe, conformément à l’ordre canonique, avec la participation du Patriarcat œcuménique en tant que Premier saint Siège et Église Mère ».

Source : notre correspondant Mladen Aleksic