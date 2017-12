Le métropolite de Kiev Onuphre rappelle la mission principale du prêtre

L’œuvre principale du prêtre est de prier et de l’apprendre à ses paroissiens. C’est ce qu’a rappelé le Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine Onuphre le 25 décembre, lors de l’assemblée du clergé du diocèse de Kiev de l’Église orthodoxe d’Ukraine. « Nous, membres du clergé, sommes indignes, mais Dieu nous a choisis pour accomplir ce qu’il y a de plus grand, ce qui est nécessaire au monde et à l’humanité – la prière. Le prêtre se tient devant Dieu et prie pour tous les hommes. Il accomplit ce que ne peut faire un ange : il baptise, il célèbre la divine liturgie… C’est pourquoi nous devons chérir notre ministère », a souligné l’archipasteur, s’adressant au clergé. Le métropolite a ajouté qu’aujourd’hui, les concepts sont inversés sur les occupations du clergé : on dit que ce serait à lui de servir les malades, visiter les maisons pour personnes âgées. « Oui, nous devons le faire, mais dans la mesure où il nous reste du temps après avoir fait ce qui est notre devoir prioritaire : les offices, les prières, les sacrements. Le Christ sauveur est venu sur terre. Il y avait alors beaucoup de pauvres, estropiés, infirmes. Il aurait pu aussi aller vers les malades (par exemple, les lépreux qui vivaient au désert) et s’occuper de les guérir. Mais le Seigneur est venu afin de prêcher le Royaume de Dieu, appeler les hommes au repentir. Il allait de village en village et accomplit Son ministère : la prière et la prédication. Et après, Il guérissait les hommes, multipliait les pains… C’est l’exemple du ministère pastoral », a déclaré le primat. « Ce que nous demandons dans notre prière pour les hommes, il est impossible de le compenser par quelle œuvre sociale dévouée que ce soit », a souligné le métropolite Onuphre. « La tâche fondamentale du prêtre est de s’enfermer dans sa cellule et de prier Dieu et d’apprendre à ses fidèles ce haut-fait de la prière, accompli secrètement », a conclu l’archipasteur.

Source