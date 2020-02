Le métropolite de Volokolamsk Hilarion : « L’absence de certaines Églises à Amman ne rendra pas la réunion moins importante »

– Monseigneur, qu’attendez-vous de la rencontre d’Amman ?

– Nous attendons une discussion fraternelle des Primats et des représentants des Églises locales orthodoxes concernant des questions qui préoccupent aujourd’hui le monde orthodoxe. Ces questions sont nombreuses, et les tentatives de présenter les choses de telle façon qu’elles seraient résolues ou déjà résolues, ne peuvent qu’induire en erreur. C’est ainsi, par exemple, que le Patriarcat de Constantinople affirme qu’il avait déjà « résolu » le problème du schisme ukrainien. Mais il est impossible de remédier à un schisme au moyen d’une simple légitimation des actions des schismatiques, sans le repentir et la ré-ordination de ceux qui se disent hiérarques sans avoir réellement le rang sacerdotal. Dans l’Église orthodoxe, ne peut être considéré évêque que celui qui a été ordonné par deux ou plusieurs évêques qui en ont le droit. La « hiérarchie » actuelle de « l’Église autocéphale d’Ukraine », ce sont des gens qui n’ont pas d’ordination canonique. L’un d’eux, par exemple, a été ordonné par deux personnes, à savoir un évêque de l’Église russe interdit de célébration et un imposteur qui se fait passer tantôt pour un évêque orthodoxe, tantôt pour un évêque uniate, puis pour un pasteur anglican, et qui n’a en réalité rien d’autre qu’une ordination diaconale. Les gens qui ont reçu une ordination de cette façon, sont appelés « auto-consacrés » par le peuple. Or, le patriarche Bartholomée, sans aucune enquête, sur la base de documents falsifiés que lui ont communiqués les schismatiques, les a reçus en communion sans pénitence ni nouvelle ordination, les « rétablissant » dans le rang épiscopal, qu’ils n’ont en réalité jamais eu. Il y a eu également beaucoup d’autres transgressions dans le processus de l’octroi de « l’autocéphalie à l’Ukraine » comme on l’exprime au Patriarcat de Constantinople. Et la plus importante est que l’autocéphalie a été donnée à un groupe de schismatiques contrairement à la volonté de l’Église ukrainienne canonique, qui compte 12’000 paroisses, plus de 250 monastères et des millions de fidèles. Elle n’a pas demandé l’autocéphalie, mais on a voulu la lui imposer. Lorsqu’elle a refusé, le tomos a été accordé à un groupe alternatif.

– S.B. le métropolite Onuphre participera-t-il à la rencontre ?

– Oui.

– Vous ne craignez pas que l’absence de toute une série d’Églises autocéphales à Amman rende la réunion insuffisamment autoritaire ?

– Nous sommes prêts à discuter les problèmes inter-orthodoxe sous n’importe quel format, bilatéral, trilatéral, multilatéral. Le patriarche de Jérusalem a invité toutes les Églises locales reconnues de tous à participer. Certains ont répondu en acceptant, d’autres en refusant. Lors du Concile de Crète aussi, convoqué par le patriarche de Constantinople en 2016, tous ne sont pas venus. Et ici, il ne s’agit ni d’un concile panorthodoxe, ni de ce qu’on a commencé à appeler, ces dernières années, une « synaxe » – une rencontre officielle – des Primats d’Églises. C’est une rencontre fraternelle de ceux qui souhaitent y participer pour discuter des problèmes qui se sont accumulés. Quelqu’un doit aider les Églises orthodoxes à trouver une voie de sortie de la crise. Aujourd’hui, le patriarche de Jérusalem a pris sur lui l’initiative d’organiser la discussion, et nous lui en sommes reconnaissants.

– Le refus du patriarche d’Antioche de participer à la rencontre, a-t-il été pour vous inattendu ? Comment l’expliquez-vous ?

– Le patriarche d’Antioche, en son temps, a refusé de participer au Concile de Crète en raison du conflit non résolu avec le Patriarcat de Jérusalem au sujet de la présence ecclésiale au Qatar. Cette cause est mentionnée dans le communiqué du Patriarcat d’Antioche concernant son refus de participer à la rencontre d’Amman. Pour autant que cela nous soit connu, ces derniers jours, des négociations ont eu lieu entre Antioche et Jérusalem sur cette question, cependant, de toute évidence, elles n’ont pas abouti à un accord total.

– Comment s’explique le refus des Églises de Bulgarie et de Géorgie ?

– Encore une fois, ces deux Églises avaient refusé en son temps de participer au Concile de Crète, et chacune avait ses propres raisons. Le patriarche de Géorgie, en particulier, avait expliqué son refus par le fait que les problèmes doivent être résolus dans un dialogue commun de tous les orthodoxes, c’est-à-dire avec la participation de toutes les Églises. L’absence des unes ou autres Églises à Amman ne rend pas la rencontre moins importante. En son temps, lorsque les quatre Églises ont annoncé leur refus de participer au Concile de Crète, le patriarche Bartholomée l’a néanmoins tenu, et les décisions de ce concile, dans les Églises qui y ont participé, sont considérées contraignantes. À Amman, il n’est pas présumé de prendre des décisions. Cette rencontre n’a pour but de prendre des décisions, mais de discuter fraternellement des problèmes qui ont surgi et des voies d’une possible sortie de crise. Espérons que la rencontre d’Amman devienne le début du processus de discussion des problèmes communs à tous les orthodoxes, auquel, avec le temps, se joindront d’autres Églises également.

– Quels problèmes, outre l’Ukraine, seront discutés ?

– Je suppose que l’Église serbe voudra discuter de la situation au Monténégro, où le pouvoir a introduit une loi discriminatoire, qui permet de s’emparer des biens de l’Église canonique pour les transmettre à d’autres structures. Il est possible que soit également discutée la situation ecclésiale en Macédoine du Nord. En outre, il y a des questions qui doivent être examinées au niveau panorthodoxe, mais ont été retirées de l’ordre du jour du Concile de Crète avant sa convocation même. Il s’agit notamment de savoir qui a le droit, et dans quelles circonstances d’octroyer l’autocéphalie. Au cours du processus pré-concilaire, les Églises s’étaient entendues sur le principe selon lequel l’autocéphalie, à l’avenir, ne pourrait être accordée qu’avec l’accord de toutes les Églises locales reconnues par tous. Mais le patriarcat de Constantinople, au début, a obtenu que la question disparaisse de l’ordre du jour, déclare maintenant que ces accords ne sont pas entrés en vigueur, et s’approprie le droit exclusif d’intervenir sur le territoire d’autrui, de redessiner les limites territoriales des Églises, d’octroyer l’autocéphalie à qui il le souhaite, dont des schismatiques qui n’ont pas d’ordinations canoniques. Nous nous sommes heurtés à une situation sans précédent, créée par les agissements de l’un des primats. Il s’imagine être « le premier sans égaux », ayant le droit d’agir seul, sans l’accord des autres Églises. Dans cette situation, les Primats et représentants des Églises locales ont de quoi discuter et à quoi réfléchir.

Source