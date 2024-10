Le service de presse du diocèse de Tcherkassy de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié la lettre de soutien adressée par le métropolite du Monténégro et du Littoral Joannice, exprimant sa solidarité et ses prières envers métropolite Théodose de Tcherkassy face à la prise violente de la cathédrale à Tcherkassy.« Votre Éminence, cher Vladyka,C’est avec grande douleur et compassion que j’ai appris la nouvelle de la prise violente de la Cathédrale en l’honneur de

