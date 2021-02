Le métropolite Emmanuel : « Je suis reconnaissant au patriarche pour mon nouveau diocèse et pour tout mon cheminement »

Le samedi 20 février, a eu lieu au Phanar la cérémonie d’annonce de l’élection de Mgr Emmanuel, nouvellement élu métropolite majeur de Chalcédoine. S’adressant à celui-ci, Sa Toute-Sainteté le patriarche Bartholomée a exprimé son émotion et sa grande joie, « alors que nous vous transmettons le message de la bonne nouvelle de votre élection à l’unanimité au titre d’archipasteur de la métropole majeure voisine de Chalcédoine, dont nous-mêmes avons assuré la charge pastorale pendant un court moment ». Et le patriarche a poursuivi : « Votre élévation à cette place enviable récompense et couronne votre contribution de longue durée à l’Église mère, à différents postes, toujours dans une fidélité et un dévouement exemplaires envers elle. Nous souhaitons particulièrement souligner et relever votre contribution très précieuse à la promotion des dialogues interchrétiens et interreligieux, qui constituent l’une des priorités du Patriarcat œcuménique, ainsi qu’à la transmission de la voix et du témoignage de l’orthodoxie aux organes européens à Bruxelles. Malheureusement, ce témoignage a été fractionné et préjudicié par la création incohérente de plusieurs bureaux de représentation des Églises orthodoxes autocéphales. Mais aussi dans le diocèse de France, dont vous avez assumé la charge, vous avez œuvré comme un véritable père de votre troupeau, tandis que simultanément, l’Assemblée épiscopale sous votre responsabilité a fonctionné jusqu’à aujourd’hui de façon harmonieuse, dans la mesure où cela dépendait de Votre Éminence. À l’égard de notre propre personne, vous vous êtes toujours conduit de façon absolument fraternelle, vous nous avez réellement accompagné dans le portement de la croix du ministère primatial, ne refusant jamais un service, toutes les fois qu’ils vous ont été demandés, maintes fois vous avez-vous-même pris l’initiative et nous avez aidé et mis en avant ainsi que notre humble ministère dans les cercles académiques et les contacts interreligieux. De nombreuses visites et voyages officiels de notre Humilité à l’étranger sont dus à votre proposition et votre médiation. Tout cela, indubitablement, a mis en avant également notre Église du premier trône, que nous avons la bénédiction de Dieu de servir depuis trois décennies continues en tant que son primat. Vous venez maintenant depuis l’Occident jusqu’à notre Orient, depuis la grande île de Crète d’où vous êtes originaire, jusqu’en Orient que vous connaissez et aimez. Aussi, vous avez accepté d’être candidat au célèbre diocèse de Chalcédoine. Son troupeau vous attend avec enthousiasme, admiration, du fait qu’ils ont déjà été informés de votre position éminente et de grande portée et ce encore, avec de bons espoirs et attentes, avec amour filial et respect. Il a besoin de vous. Il est assoiffé. Et vous cheminez vers lui, plein de tendresse paternelle, de zèle et de bonne disposition pour l’affermir et l’édifier dans le Christ, selon les traditions de notre pieuse nation et en particulier de la Grande-Église de cette ville. Frère très saint et très aimé, compagnon de route et de lutte, tout est de bonne augure, nous vous attendons tous ici, nous imaginons tous un meilleur avenir avec votre contribution très précieuse, avec votre incontestée application au travail et vos initiatives, avec le soutien de l’œuvre patriarcale multiforme, particulièrement maintenant alors que la vieillesse ne vient pas seule pour votre frère aîné qui vous parle. Bon courage, métropolite de Chalcédoine ! Puissiez-vous avoir un pastorat béni ! Que la prière de votre légendaire prédécesseur et de notre père spirituel et protecteur, le métropolite Méliton [Khatzis, +1989] d’éternelle mémoire vous accompagne partout et toujours. Axios ! [il est digne !]

Dans sa réponse, S.E. le métropolite majeur de Chalcédoine a exprimé au patriarche œcuménique et aux hiérarques du Synode sa chaleureuse reconnaissance pour son élection, faisant une référence particulière au IVème Concile de Chalcédoine, qui a confessé une vérité sans innovation sur les deux natures du Seigneur. « Dans ce sacerdoce épiscopal et plus généralement dans l’habit noir, j’ai saisi et je saisis, je comprends, la double nature du Dieu-homme, en tant que continuellement existante et magnifiée dans toute la vie et le cheminement de notre sainte Église. Et cela parce que la théologie de la sainte table s’étend aussi au sein du souci pastoral. Le souci pastoral est un combat pour la théologie. La théologie n’est pas concevable sans connaître en profondeur et vivre l’œuvre canonique des saints Pères. Tout ensemble. Sans confusion, sans changement et sans division. Votre Toute-Sainteté, une grande œuvre de Chalcédoine est le respect des institutions sacrées de l’Église. Sur ce sol où ma petitesse à été appelée à servir, s’est rassemblée la grandeur spirituelle et canonique de la Grande-Église du Christ. La juridiction extraterritoriale de votre trône, la responsabilité du droit d’appel, est le couple des fruits de ce concile. Je suis reconnaissant, Votre Toute-Sainteté ! Je suis reconnaissant pour mon nouveau diocèse et pour tout mon cheminement, que j’ai traversé sous votre direction inspirée, sous vos ordres, comme un fils envers un vrai père. Je promets de continuer avec la même, voire encore meilleure disposition, la même fidélité, les mêmes dévouement et attachement à servir les affaires sacrées de l’Église, les responsabilités de votre trône très saint, apostolique, patriarcal et œcuménique, votre vénérable personne, les idéaux de notre nation et ce qui est sacré pour elle, le peuple de Dieu, notre Église mère bienfaitrice de nous tous ». Ensuite, en l’église patriarcale Saint-Georges, en présence des hiérarques, de la cour patriarcale, des clercs du diocèse de Chalcédoine, mais d’autres clercs et de pèlerins laïcs, le métropolite majeur de Chalcédoine Mgr Emmanuel a procédé à la cérémonie de la grande annonce de l’élection. À l’issue de celle-ci, le nouvel archipasteur a reçu les félicitations et les vœux des personnes présentes.

Source