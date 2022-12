Ukraine : le métropolite Luc commente les sanctions qui lui ont été imposées par le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN)

Le métropolite Luc de Zaporojié et Melitopol a déclaré qu’il était inquiet et qu’il priait pour ceux qui se rebellent contre l’Église.

Le hiérarque de l’Église orthodoxe ukrainienne, inclus dans la nouvelle liste de sanctions du CDSN– le métropolite de Zaporojié et Melitopol Luc – a déclaré que cette décision n’était pas une surprise pour lui, car l’opportunisme politique dicte activement ses conditions, tout en piétinant le bon sens, les droits de l’homme fondamentaux, la Constitution de l’Ukraine et les normes morales de base. Le métropolite a écrit à ce sujet dans son canal Telegram.

« En regardant en arrière avec une conscience tranquille, je n’ai pas peur de dire que toutes ces années, notre diocèse a servi Dieu et nos voisins sans diviser les citoyens du pays en ‘bons’ et ‘mauvais’. Je suis sûr que nous continuerons à témoigner du Christ au monde, en accomplissant son commandement d’amour ! Nous avons essayé d’aider tous ceux qui avaient des problèmes ou qui avaient besoin d’aide. Le projet “L’amour est miséricordieux” a déjà permis de récolter plus de huit millions de hryvnias pour l’équipement des hôpitaux pour enfants, plus de cinq mille litres de sang donnés, des millions de hryvnias pour la nourriture quotidienne des personnes dans le besoin, les réparations de l’hôpital militaire, les organisations d’aide humanitaire, l’évacuation en mars 2022 de plus de mille personnes de la zone de guerre (résidents de Marioupol et Poloh, dont plus de deux cent cinquante enfants des orphelinats) – ce n’est qu’une partie de ce que Dieu nous a permis de faire ensemble. Par sa grâce, il y a eu et il y a toujours de nombreux projets qui servent et continuent de servir notre communauté – le peuple d’Ukraine. Ils ne servent pas à cause des récompenses (qui n’existent pas), mais pour l’amour du Christ, alors remercions Dieu pour tout ce qui a été et pour ce qui est à venir ! » – dit le hiérarque.

Le hiérarque a également déclaré qu’il ne se préoccupe pas de son propre destin, à l’exception de la réponse devant Dieu, mais il est inquiet et prie pour ceux qui se sont rebellés contre l’Église, qui, comme Dieu, n’est pas vaincue :

S’adressant aux fidèles de Zaporpjié, le métropolite Luc a exhorté chacun à recourir à la prière pénitentielle et au jeûne, notant que l’avenir de l’Église mère en dépendait.

« Nous savons, grâce aux exemples de l’histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament, que personne ne reste inentendu, pas même les pécheurs et les païens. Une repentance profonde, renforcée par un jeûne rigoureux, la confiance en Dieu, voilà notre défense contre les attaques de l’ennemi qui se cache sous les traits des hommes. Je suis certain que le Seigneur entendra d’autant plus ses fidèles si nous prions ensemble, sincèrement et sans cesse, pour nous soutenir les uns les autres, et ainsi notre Église ! Veuillez également prier sans relâche pour ceux qui, par leurs actions, “désirent” notre salut ! Dieu connaît leurs nom ».