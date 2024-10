Suite à la saisie violente de la cathédrale de Tcherkassy (Ukraine), le métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne (Église orthodoxe russe hors-frontières) a publié le communiqué suivant dans le « Message du diocèse d’Allemagne) :« Nous notons avec tristesse que le 17 octobre 2024, des hommes armés se sont emparés et ont pillé la cathédrale de Tcherkassy. Le métropolite Théodose et les fidèles, qui ont pris l’initiative de défendre le sanctuaire et ont

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.