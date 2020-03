Le métropolite Séraphim (Patriarcat d’Alexandrie) : Dimanche de l’Orthodoxie et crise ukrainienne

À l’occasion du Dimanche de l’Orthodoxie, le métropolite du Zimbabwe Séraphim (Patriarcat d’Alexandrie), a rappelé la signification de cette fête et a exprimé ses vues sur la crise ukrainienne et les moyens de la résoudre, soulignant toutefois que ce sont là ses opinions personnelles : « La fête de l’Orthodoxie a été fixée au IXe siècle à l’occasion de la victoire de la foi droite (la juste glorification, la juste opinion, l’Orthodoxie) au sujet de la Personne divino-humaine de Jésus-Christ et de la vénération des saints par les saintes icônes. Graduellement, toutefois, cette fête s’est élargie, prenant une signification particulière, dans le sens qu’elle a commencé à constituer une commémoration de la victoire de l’Orthodoxie contre toute forme de faux enseignement, c’est-à-dire de toute hérésie, et plus généralement, elle est devnue la fière victoire de l’Église contre ses différents ennemis. La tentative des hérétiques d’altérer et de falsifier le juste enseignement de notre Église, tel qu’il a été révélé par le Dieu Trinitaire et qui a été enseigné par le Christ, Ses saints disciples et leurs successeurs (la succession apostolique), était en réalité une tentative de bloquer la route salvatrice pour l’homme, de l’éloigner de Dieu, loin du salut en Christ.

C’est pour cette raison que récemment, S.B. le primat de l’Eglise orthodoxe d’Albanie Anastase (Yannoulatos), l’un des théologiens éminents de l’Orthodoxie a souligné, entre autres, au sujet de la question ukrainienne qui tourmente de façon inopportune l’Orthodoxie mondiale, que par la reconnaissance de laïcs qui n’ont jamais eu d’ordinations canoniques, est porté atteinte à l’ordre canonique de la succession apostolique. Et la raison pour laquelle l’Église est si stricte est que ceux qui n’ont pas d’ordination canonique n’ont pas, tout simplement, la grâce du Saint-Esprit. C’est pour cette raison qu’ils nous mènent aux schismes et aux hérésies. Les deux autres questions qui sont posées par la crise ukrainienne, comme l’a souligné encore et à juste titre l’archevêque d’Albanie, est la question de la sainte Eucharistie (utilisée comme un chantage « mondain » pour des questions de juridiction ecclésiastique canonique) et la question du non fonctionnement de l’institution conciliaire de l’Église pour la résolution des crises ecclésiastiques. C’est le saint Concile œcuménique sur l’iconoclasme qui, avec la participation de toute l’Église, a donné la solution sotériologique. Prions tous pour que Dieu éclaire ceux qui sont responsables des péripéties du problème ukrainien, afin qu’ils travaillent avec amour et humilité pour la protection et le renforcement de l’unité visible des Églises orthodoxes locales. Et ici s’impose le respect de nos prédécesseurs pour tout ce qu’ils nous ont légué avec le fonctionnement de l’institution des conférences panorthodoxes, qui ont commencé au cours des soixantes dernières années avec la participation de toutes les Églises orthodoxes locales. Ce respect résulte au demeurant du fonctionnement du principe canonique de la succession épiscopale et nous vivons avec l’unité de la foi le Mystère de la sainte Eucharistie. Et ce avec le fonctionnement normal de l’institution conciliaire de notre Église, continuant la tradition du premier Concile apostolique du premier siècle de la vie de notre Église, comme aussi des conciles œcuméniques et des conciles locaux importants. Un confrère évêque qui jouit d’une estime et d’un respect particuliers dans toutes les Églises orthodoxes locales, qui fut dans le passé protépistate du Mont Athos, a proposé, avec crainte de Dieu, une solution très intéressante de la crise ukrainienne : premièrement, le temps est venu pour l’autocéphalie de l’Ukraine, deuxièmement, ceux qui n’ont pas été ordonnés selon l’ordre canonique de l’Église orthodoxe doivent recevoir une ordination canonique, troisièmement, Mgr Onuphre doit prendre la tête de l’Église autocéphale, et son vice-primat doit être Mgr Épiphane. Il faut encore qu’il y ait un règlement canonique, comme l’avait souligné le primat de l’Église orthodoxe de Chypre Chrysostome II, qui exprimait le sentiment d’autres primats, à savoir que le Patriarcat de Moscou ait un accès et une relation spirituelle avec son centre apostolique, Kiev. La question de l’Orthodoxie est celle de la défense et de la prédominance de la vérité. L’apparition du faux enseignement était une tentative d’imposer le mensonge. Par celui-ci, l’homme ne s’édifie pas, pas plus qu’il ne se sauve. L’obscurité qui l’habite s’aggrave encore. Vient alors l’endurcissement. Nous arrivons à des formes de vie pires que celle des animaux, à l’instar de celles de Sodome et Gomorrhe. Viennent la catastrophe, la douleur et le malheur. Dans le monde actuel du progrès, mais aussi de l’anxiété, le rôle de l’Orthodoxie continue à constituer une espérance vivante pour un monde meilleur et plus juste. Une attitude responsable et cohérente des chrétiens envers les principes de l’Évangile est une condition fondamentale pour un témoignage orthodoxe dans le monde où nous vivons. Nous sommes appelés à devenir les apôtres du Christ après avoir appris auprès de Lui, laissant le vieil homme du péché et commençant à appliquer dans notre vie, avec combativité et conséquence, les divins commandement du Christ. C’est seulement lorsque nous participons à la vie du Christ que nous vivons chrétiennement. Le dimanche de l’Orthodoxie est aussi la fête de ceux qui restent porte-drapeaux et pionniers dans la lutte et le témoignage de l’Orthodoxie dans le monde contemporain, et particulièrement tous ceux que Dieu a rendu dignes de servir la mission orthodoxe et ceux qui la soutiennent de toutes façons, afin d’être à la première ligne de celle-ci. La grâce de Dieu existe et agit en nous lorsque notre vie approche de la vie du Christ… ».

Source