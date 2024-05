Le musée d’histoire de la cathédrale Sainte-Sophie, situé sur la place Sultanahmet d’Istanbul, a rouvert ses portes le 22 mai avec une nouvelle exposition de 30 œuvres d’art chrétiennes et islamiques récemment ajoutées à sa collection, a rapporté le Hurriyet Daily News. La nouvelle « Collection d’objets historiques » du musée comprend des icônes byzantines, des chandeliers et des ustensiles liturgiques, un Coran du XVe siècle et des médaillons en bronze qui recouvraient

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.