La visite du pape François comprenait une rencontre avec le patriarche de Roumanie Daniel et les membres du Synode permanent de l’Église orthodoxe roumaine au Palais patriarcal le vendredi 31 mai, ainsi que la visite de la cathédrale nationale, où le patriarche Daniel a adressé à son hôte un message d’accueil pascal, suivi par la réponse du pape. Dans le programme de la visite à la cathédrale nationale était inclus la récitation du Notre Père en latin, suivie de chants de Pâques catholiques. Ensuite, le Notre Père a été récité en roumain, suivi de chants de Pâques orthodoxes. Le programme ne comprenait aucune prière liturgique commune, mais des moments musicaux distincts et consécutifs, conformément à la décision du Saint-Synode et à la pratique en vigueur dans la diaspora roumaine lorsque le même lieu cultuel est utilisé par les deux religions. À la sortie de la cathédrale, le patriarche Daniel et le pape François ont salué les personnes présentes par le salut pascal « Le Christ est ressuscité ! ». Nous publions ci-dessous le discours intégral du message du patriarche Daniel, adressé au pape François, dans le salon « Conventus » du palais patriarcal :

« Votre Sainteté,

Nous vous recevons avec le salut pascal « Le Christ est ressuscité ! » dans cette salle du palais patriarcal, dans laquelle, le 8 mai 1999, le pape Jean-Paul II a été reçu par le patriarche Théoctiste et plusieurs membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine. Cette salle est nommée symboliquement en langue latine Conventus, c’est-à-dire Rencontre. Le pape Jean-Paul II, à l’époque de son épiscopat en Pologne, et le patriarche Théoctiste, en tant qu’évêque en Roumanie, ont eu une expérience spirituelle commune, à savoir qu’ils ont connu les années difficiles du régime communiste, alors que l’Église était marginalisée et persécutée. Aussi, leur rencontre à Bucarest, du 7 au 9 mai 1999, a été marquée de la joie de la liberté religieuse des chrétiens et amplifier par la sainte fête de Pâques. Autant le pape Jean-Paul II que le patriarche Théoctise ont été des défenseurs de la foi chrétienne et ont ressenti dans leur activité l’aide de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. En ce sens, nos prédécesseurs nous appellent aujourd’hui de défendre nous aussi et promouvoir la foi dans le Christ et les valeurs chrétiennes dans une Europe très sécularisée, afin de transmettre à la jeune génération la foi dans l’amour miséricordieux du Christ pour le monde et la foi dans vie éternelle de la personne humaine. En même temps, ils nous appellent à témoigner, à défendre et à promouvoir la famille chrétienne traditionnelle formée d’un homme, une femme et des enfants, dans une Europe qui connaît un évident déclin démographique, un continent qui vieillit rapidement. La prédication de l’Évangile du Christ nous appelle aujourd’hui à unir la liturgie et la philanthropie, la prière avec l’action sociale en aidant les pauvres, les malades et les personnes marginalisées. En même temps, l’Évangile du Christ nous appelle à promouvoir la justice, la réconciliation et la solidarité dans la société, afin que l’amour du Christ pour tous les hommes soit perçu comme une bénédiction, une paix et une joie, pour les personnes et pour les peuples. Nous vous souhaitons une bonne santé et de nombreuses années : Ad multos annos ! † Daniel, patriarche de Roumanie ».

