Communiqué du Saint-Synode du Patriarcat de Constantinople concernant l’Ukraine

« Le saint et sacré Synode, sous la présidence de Sa Toute-Sainteté [le patriarche Bartholomée, ndt], s’est réuni en session ordinaire du 9 au 11 du mois d’octobre 2018. Lors de celle-ci ont été examinés et discutés les sujets portés à l’ordre du jour.

Le Saint-Synode s’est occupé particulièrement et en détails de la question ecclésiastique de l’Ukraine, en présence également des exarques envoyés en Ukraine, à savoir Son Éminence l’archevêque de Pamphilon Mgr Daniel et de Son Excellence l’évêque d’Edmonton Mgr Hilarion, et, après des discussions étendues, a décidé de :

1) Renouveler la décision, déjà prise, d’octroi par le patriarche œcuménique de l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine.

2) Rétablir maintenant la stavropégie du Patriarcat œcuménique à Kiev, l’une de ses nombreuses stavropégies en Ukraine qui y ont existé depuis les siècles passés.

3) Conformément aux privilèges canoniques du patriarche de Constantinople, lui permettant de recevoir les recours en appel des hiérarques et des autres clercs de toutes les Églises autocéphales, d’accepter les demandes y relatives de Philarète Denisenko et de Macaire Maletitch et de ceux qui sont avec eux, lesquels se trouvaient en schisme non pas pour des raisons dogmatiques, et de les rétablir dans leur dignité épiscopale ou sacerdotale, ainsi que de recevoir leurs fidèles dans la communion ecclésiale.

4) Révoquer la validité de la lettre synodale de 1686, délivrée en raison des circonstances de l’époque, par laquelle il était donné, selon l’économie, le droit au patriarche de Moscou d’ordonner le métropolite de Kiev, élu par l’assemblée clérico-laïque de son diocèse et devant commémorer « en premier lieu » le nom du patriarche œcuménique en signe de dépendance canonique.

5) D’appeler toutes les parties impliquées à éviter de s’emparer d’églises, monastères et autres propriétés, comme de tout autre acte de violence et de vengeance, afin que prédomine la paix et l’amour du Christ.

Au patriarcat, le 11 octobre 2018 »

Source

This post is also available in: English (Anglais)