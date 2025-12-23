Le Patriarcat de Roumanie lance la version anglaise de son site officiel

La version anglaise du site officiel du Patriarcat de Roumanie a été lancée jeudi dans l’Aula Magna « Patriarche-Teoctist » du Palais patriarcal. La nouvelle plateforme facilite l’accès international à la vie, à l’activité missionnaire et à l’œuvre pastorale du Patriarcat orthodoxe roumain. L’Église et le monde contemporain L’archimandrite Augustin Coman, conseiller patriarcal et conseiller coordinateur du Département des relations chrétiennes, des affaires interreligieuses et des communautés roumaines à l’étranger,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.