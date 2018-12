Le patriarche Bartholomée de Constantinople a pour la première fois répondu publiquement aux accusations selon lesquelles il aurait reçu un pot-de-vin donné par le président de l’Ukraine pour l’octroie de l’autocéphalie.

Sur la page Facebook du Patriarcat de Constantinople i a été a mise en ligne une vidéo dans laquelle le primat du trône oecuménique dit : « Bien que l’Eglise russe m’accuse d’avoir reçu de l’argent pour cette autocéphalie, en fait je n’ai pas reçu d’argent, mais beaucoup de bonbons et de chocolats de l’usine de Porochenko », en s’adressant aux enfants venus lui e féliciter à Noël. « Le président Porochenko a sa propre usine de chocolat, car, comme le président de l’Amérique, est aussi un homme d’affaires, il a décidé de s’occuper de la politique et a proposé sa candidature à la présidence, tout comme Trump, et a remporté les élections. . Bien que l’Eglise russe m’accuse d’avoir reçu de l’argent pour octoroyer cette autocéphalie, je n’ai pas reçu cet argent, mais de nombreux bonbons et chocolats de l’usine de Porochenko. Je les déjà tous distribué. Il m’en reste les deux derniers. Maintenant, je vais les ouvrir, je vais les jeter et ceux qui sont chanceux pourront les les attraper » a rajouté le patriarche oecuménique.

Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous sous-titrée en anglais

