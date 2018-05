Le patriarche Bartholomée est parti à Rome le 23 mai, afin de participer au symposium international « Les nouvelles politiques et styles de vie à l’ère numérique », organisé au Vatican. Le patriarche a été invité à prononcer l’allocution de clôture des travaux du symposium placé sous l’égide du pape François, qu’il rencontrera en privé, et qui offrira un déjeuner en l’honneur de son hôte. Le patriarche rencontrera également le pape Benoît XVI dans sa résidence. Le patriarche Bartholomée sera accompagné par le métropolite d’Italie et de Milet Gennade de M. Konstanintos Delikonstantis, professeur d’université et directeur du premier bureau patriarcal et de M. Themistoklis Karanikolas, employé patriarcal. Le patriarche reviendra à Constantinople le samedi 26 pour présider le lendemain la divine Liturgie de la Pentecôte. En son absence, l’épitrope patriarcal est le métropolite de Derkon Apostolos.

