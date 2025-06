Le 4 juin 2025 a commencé la visite du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille sur le territoire de l’Église orthodoxe biélorusse, annonce le service de presse patriarcal.À l’aéroport de Minsk, le primat a été accueilli par : le métropolite de Minsk et Zaslavwie Bénjamin, exarque patriarcal de toute la Biélorussie, l’évêque de Molodetchno et Stolbtsy Paul, l’évêque de Borisov et Marinagorsk Ambroise, l’évêque de Niesviž Auxence,

