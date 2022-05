Le patriarche de Jérusalem pleure la disparition de la journaliste palestinienne Shireen Abu Aqla

Le patriarche Théophile III de Jérusalem et le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem ont exprimé leur chagrin à la suite du décès de la journaliste et figure emblématique palestinienne, Shireen Abu Aqla, en première page du quotidien palestinien “Al-Quds”, hier, jeudi 12 mai 2022.

Le Patriarcat de Jérusalem a exprimé ses plus profondes condoléances à la famille, aux collègues et aux proches de la correspondante de renommée internationale et fille bien-aimée de la Palestine, qui a rejoint Al Jazeera en 1997 et a été l’une de ses premières correspondantes sur le terrain, connue par des millions de personnes pour sa couverture du conflit israélo-palestinien.

Que son âme repose dans la paix pour l’éternité.

