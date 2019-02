Le patriarche de Serbie Irénée a envoyé la lettre suivante, en date du 14 février, au métropolite de Kiev Onuphre, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine :

« À Sa Béatitude Mgr Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine

Votre Béatitude,

Bien-aimé frère en Christ et concélébrant,Nous avons reçu les lettres de Votre Béatitude, № 1639 du 12 décembre 2018 et № 1705 du 24 décembre 2018, dans lesquelles vous nous informez des derniers événements qui ébranlent la vie spirituelle de l’Église sœur orthodoxe d’Ukraine très éprouvée. Avec commisération et grande inquiétude, nous avons reçu la nouvelle selon laquelle des procédures pénales reposant sur des mensonges sont engagées contre la hiérarchie, le clergé et les fidèles de votre sainte Église, ainsi que des perquisitions, des pressions. En outre, les droits fondamentaux de l’homme sont transgressés de différentes façons, afin de contraindre les gens à se séparer de l’Église mère et à se réunir aux groupuscules schismatiques qui ont le plein soutien de la direction gouvernementale ukrainienne et, malheureusement aussi, du Patriarcat de Constantinople, qui a « résolu », de façon non canonique et non fraternelle, ce problème ancien dans la vie spirituelle de l’Église et du peuple de votre pays. Comme cela est déjà connu de votre Béatitude, la sainte Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe, lors de sa réunion du 7 novembre 2018, a pris la décision conformément à laquelle elle ne reconnaît pas la réhabilitation et le rétablissement dans le rang hiérarchique des schismatiques impénitents Philarète Denisenko, Macaire Maletitch et autres, de même qu’elle n’entrera pas en communion liturgique et canonique avec eux et leurs partisans. Une telle position de principe de notre Église sous-entend que sont invalides pour nous toutes les décisions du soi-disant concile de réunification, qui s’est déroulé le 15 décembre 2018 à Kiev et lors duquel monsieur Doumenko (le soi-disant Épiphane) a été élu « primat » de la soi-disant Église orthodoxe d’Ukraine. La seule Église située sur le territoire de l’Ukraine, avec laquelle nous entretiendrons des relations fraternelles et nous concélébrerons dans l’Esprit et la Vérité, restera pour nous l’Église orthodoxe d’Ukraine, présidée par votre Béatitude aimée de Dieu, digne de respect et chère à nous dans le Christ. En priant le Seigneur pour la préservation du peuple orthodoxe très éprouvé sur la terre ukrainienne et pour l’anéantissement de la guerre schismatique insensée contre l’Église du Christ, nous vous saluons chaleureusement, vous souhaitant tout bien impérissable de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ et de l’Esprit Saint. Toujours dévoué envers votre Béatitude, votre frère et concélébrant dans l’amour du Christ, Irénée, archevêque de Peć, métropolite de Belgrade-Karlovci, et patriarche de Serbie, président du Saint-Synode ».

Source