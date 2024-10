“Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée condamne fermement l’attaque terroriste contre les installations de l’industrie aérospatiale turque – TUSAŞ à Ankara. Tout acte terroriste constitue en réalité une attaque contre la paix sociale et relève d’une absurdité tragique.Sa Sainteté prie pour que le Dieu tout-puissant accorde le repos aux âmes des innocentes victimes de l’attaque et renforce leurs familles, à qui il exprime ses condoléances et la solidarité du Patriarcat

