Le samedi 3 août, la Serbie se souvient des victimes de l’opération « Tempête » de 1995. Ce jour-là, le patriarche Porphyre a célébré un office des défuts au stade de la ville de Loznica, où s’est tenu le plus grand rassemblement de deuil. Les plus hautes autorités de la République de Serbie et de la Republika Srpska (Bosnie-Herzégovine), ainsi que de nombreuses familles de réfugiés et des proches des victimes ont

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.