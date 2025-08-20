Le patriarche Théodore II d’Alexandrie au journal Nea : « L’Égypte respectera le statut du Sinaï »

Dans un entretien qu’il a accordé au journal Nea, le patriarche d’Alexandrien revient sur la situation dans le monastère Sainte-Catherine au Sinaï ainsi sur l’intrusion du patriarcat de Moscou en Afrique qui « a fondé, de manière hautement anticanonique, antifraternel et antiorthodoxe, une présence ecclésiastique parallèle, contestant la juridiction canonique du patriarcat d’Alexandrie ».Nous vous proposons la traduction de l’entretien ci-après : Votre Béatitude, comment l’Église d’Alexandrie vit-elle les évolutions