Le père Nicolas Nikichine s’est endormi dans le Seigneur

Le père Nicolas Nikichine s’est éteint à l’âge de 69 ans le dimanche 18 avril à l’hôpital de Boulogne suite à l’aggravation de son état de santé due à l’infection du coronavirus. Arrivé à Paris en 1979 après avoir épousé une Française, agrégé de mathématiques et diplômé de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, il a été ordonné prêtre en 2013. Au cours de son ministère, le prêtre Nicolas a créé et nourri des communautés orthodoxes à Strasbourg, Arras, Marseille, Nancy, Grenoble, Contrexeville, Saint-Nicolas-de-Port et une communauté en l’honneur de sainte Hélène Égale-aux-Apôtres à Paris. En outre, le Père Nicolas a pris une part active à la restauration de la vénération des reliques de l’Église indivise : la couronne d’épines de Notre-Dame de Paris, le voile de la vierge à Chartres, la tunique du Christ à Argenteuil…. et a accompagné de pèlerins orthodoxe vénérant la couronne d’épines tous les premiers vendredis du mois à Notre-Dame de Paris. Il a été directeur du centre des pèlerinages du diocèse de Chersonèse (Patriarcat de Moscou). Le lieu et la date du service funèbre seront annoncés plus tard. Nous vous invitons à regarder l’enregistrement de la conférence « Lieux saints de France : regard orthodoxe » donnée par le P. Nicolas Nikichine, membre du clergé de l’Église orthodoxe russe en France (diocèse de Chersonèse), le 7 décembre 2013 au Séminaire orthodoxe russe.

Mémoire éternelle !

