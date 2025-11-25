Le père René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur

L’archiprêtre René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur ce dimanche à l’âge de 103 ans.

« Il a été chrismé, en 1965, à la Crypte de la rue Daru. Père René a d’abord été sous-diacre à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. À l’initiative de Mgr Georges Tarassov, il a été ordonné diacre pour la communauté francophone de la Crypte en 1973, puis à la prêtrise en 1978. En 1994, il fut chargé de s’occuper de la paroisse de l’église Saint-Serge à Colombelles, près de Caen. Il a ainsi partagé son temps entre la Crypte et Colombelles. »

Les funérailles de père René seront célébrées ce mercredi 26 novembre en la paroisse Saint Matthieu (158 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine)– les horaires ci-dessous.

10:30 – liturgie

13:00 – funérailles

14:30 – départ pour le cimetière

15:00 – inhumation

Mémoire éternelle !

Source (dont la photographie et intégralité de l’article) : Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine