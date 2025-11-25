Le père René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur

Catégories À la Une Actualités France par
Le père René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur

L’archiprêtre René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur ce dimanche à l’âge de 103 ans.

« Il a été chrismé, en 1965, à la Crypte de la rue Daru. Père René a d’abord été sous-diacre à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. À l’initiative de Mgr Georges Tarassov, il a été ordonné diacre pour la communauté francophone de la Crypte en 1973, puis à la prêtrise en 1978. En 1994, il fut chargé de s’occuper de la paroisse de l’église Saint-Serge à Colombelles, près de Caen. Il a ainsi partagé son temps entre la Crypte et Colombelles. »

Les funérailles de père René seront célébrées ce mercredi 26 novembre en la paroisse Saint Matthieu (158 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine)– les horaires ci-dessous.

  • 10:30 – liturgie
  • 13:00 – funérailles
  • 14:30 – départ pour le cimetière
  • 15:00 – inhumation

Mémoire éternelle !

Source (dont la photographie et intégralité de l’article) : Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

« De la levée des anathèmes à aujourd’hui, 60 ans après » par le métropolite Job de Pisidie

Après la levée des anathèmes mutuels de 1054 à la fin du Concile Vatican II, le 7 décembre 1965, lors ...

Le père René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur

L’archiprêtre René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur ce dimanche à l’âge de 103 ans. « Il a été chrismé, en ...

(Re)voir France 2 « Le corps, une sacrée question pour les religions ? »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue ...

(Re)voir France 2 « Fin de vie : La parole des religions »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue ...

Le patriarche œcuménique a célébré un office des défunts pour les victimes du Holodomor [1932-1933]

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a lancé un appel pour la protection des civils, le traitement digne et la ...

L’évêque Luc, higoumène du monastère de Jordanville (États-Unis) réagit aux attaques du parlementaire américain Wilson

Suite aux attaques du parlementaire américain Wilson, l’évêque Luc de Syracuse, higoumène du monastère de Jordanville, dans l’État de New ...

25 novembre

Carême de la Nativité Clôture de la fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et ...

12 novembre (ancien calendrier) / 25 novembre (nouveau)

  Saint Jean le Miséricordieux, patriarche d’Alexandrie (VIIIème s.) ; saint Nil l’ascète, du Mont-Sinaï (430) ; saint prophète Achija ; ...

Communiqué officiel du Patriarcat œcuménique au sujet de la visite officielle du pape Léon XIV

Un communiqué officiel du Patriarcat œcuménique a annoncé que Sa Sainteté le pape Léon XIV se rendra au Phanar ce ...

24 novembre

Carême de la Nativité Après-Fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie ...

11 novembre (ancien calendrier) / 24 novembre (nouveau)

Saint Ménas, mégalomartyr en Phrygie (304) ; saint Victor, martyr à Damas (IIème s.) ; saint Vincent de Saragosse, diacre, ...

« L’évolution de l’orthodoxie 2010-2024 en France d’après les données de l’annuaire de l’AEOF » par le père Jivko Panev

Résumé Cette recherche propose une lecture chronologique de l’évolution de l’implémentation orthodoxe en France de 2010 à 2024 à partir ...

Centenaire de l’Institut Saint-Serge : le programme du colloque international « Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » (du 27 au 29 novembre)

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ce colloque de trois jours mettra en lumière le renouveau ...

23 novembre

24ème dimanche après la Pentecôte Carême de la Nativité – dispense de poisson Après-Fête de la Présentation au Temple de ...

10 novembre (ancien calendrier) / 23 novembre (nouveau)

24ème dimanche après la Pentecôte Saints Éraste, Olympas, Hérodion, Sosipater, Quartus et Tertius, apôtres des septante (Ier s.) ; saint ...

Déclaration du métropolite Nicolas, primat de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, suite à la visite de la délégation orthodoxe à la Maison Blanche

Suite à la visite de la délégation orthodoxe à la Maison-Blanche des représentants de quatre juridictions orthodoxes présentes aux États-Unis, ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.