Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov : « Je ne peux pas fermer les églises à Pâques »

À l’issue de sa rencontre avec le patriarche de Bulgarie Néophyte et les membres du Saint-Synode, le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a déclaré que toutes les églises de Bulgarie resteraient ouvertes durant la Semaine Sainte et à Pâques. « Vous voulez fermer les églises et chasser les prêtres. Mais chez nous, pour beaucoup de gens, cette fête est la plus importante, il leur est vital, indispensable, d’être ce jour-là à l’église. Aussi, je ne peux le faire. L’Église nous a sauvés du joug ottoman. Je ne peux venir avec la police et fermer les églises. Il est dit dans la Bible : ‘Sans le Seigneur, on ne peut rien faire’. Alors, comment pourrais-je fermer les églises, si l’on ne peut prier Celui sans Lequel rien n’est possible », a encore déclaré le Premier ministre, s’adressant aux journalistes. Actuellement, il y a 635 cas confirmés de coronavirus en Bulgarie et 25 personnes sont décédées. Cependant, on attend le pic épidémique dans le pays pendant la période pascale, ce dont le Premier ministre a informé les hiérarques de l’Église orthodoxe bulgare, les appelant à introduire des mesures sanitaires plus strictes dans les églises. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare a pris la décision de renoncer à la distribution traditionnelle de palmes, rameaux et fleurs le jour du dimanche des rameaux, et a également annulé le vol de Jérusalem avec le Feu sacré. Les fonds dédiés à ce vol et au transport du Feu dans les paroisses seront attribués à la lutte contre le coronavirus. Comme l’a déclaré le métropolite de Lovtcha à l’issue de la rencontre, l’Église appelle les fidèles à venir à l’office de Pâques avec des masques. Le hiérarque a également annoncé que les offices du jour de Pâques seront célébrés non à l’intérieur des églises, mais à l’extérieur, à ciel ouvert. À son tour, le ministre de l’Intérieur Mladen Marinov a déclaré que les policiers veilleront, durant les offices, à ce que les fidèles observent la distance recommandée.

