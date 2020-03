Le président du DREE a reçu le conseiller aux affaires religieuses de l’Ambassade de Turquie

Le 4 mars 2020, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, a reçu le conseiller aux affaires religieuses de l’Ambassade de Turquie en Russie, Omer Farouk Savouran. Ont pris part à la rencontre, qui avait lieu à l’Institut des Hautes Études Saints-Cyrille-et-Méthode : l’archiprêtre Igor Iamkimtchouk, secrétaire du DREE chargé des relations interorthodoxes, l’archiprêtre Serge Zvonariov, secrétaire du DREE chargé des affaires de l’étranger lointain, le prêtre Dimitri Safonov, secrétaire du DREE chargé des relations interreligieuses, le diacre Ilya Kachitsyne, collaborateur du Secrétariat des relations interreligieuses, et R. Ianglitchev, interprète.

Souhaitant la bienvenue à son hôte, le métropolite Hilarion a parlé de l’importance de l’interaction entre l’Église orthodoxe russe et la Direction des affaires des religions de Turquie, dont dépendent les conseilleurs aux affaires religieuses de l’Ambassade de Turquie. O. Savouran a répondu en transmettant les salutations du président de la Direction des affaires des religions de Turquie, le professeur Ali Erbach, à Sa Sainteté le patriarche Cyrille et au métropolite Hilarion. Il a rappelé que les contacts entre les deux organisations avaient commencé il y a plus de dix ans et se poursuivaient dans le cadre d’un Groupe de travail, créé en novembre 2011.

Il a ensuite été question de la poursuite de l’activité de ce Groupe de travail, ainsi que d’autres sujets. Des cadeaux ont été échangés à la fin de la rencontre.

