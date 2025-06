Le parlement estonien (Riigikogu) a adopté en deuxième lecture, avec 67 votes en faveur dans la chambre de 101 sièges, et une abstention, la version révisée de la loi sur les églises et les paroisses, qui prévoit l’interdiction des liens juridiques et économiques des organisations religieuses avec des centres spirituels étrangers, si ceux-ci représentent une menace pour la sécurité ou l’ordre constitutionnel du pays. La loi pourrait notamment affecter les

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.