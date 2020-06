Le Saint-Synode de l’Église de Grèce se prononce sur la sainte Communion, la pratique du yoga et les relations avec le « Rotary » et le « Lion’s club »

« Le Saint-Synode permanent de l’Église orthodoxe de Grèce a :

– pris connaissance de la lettre du 17.5.2020 de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée relative à la question d’un cheminement commun face à la mise en question du mode établi de distribution de la Divine Communion, de même que la lettre de S.B. le patriarche de Roumanie Daniel concernant le même sujet. Le Saint-Synode permanent a décidé, à l’unanimité, d’envoyer en réponse [aux deux primats, ndt] des Lettres synodales analogues, dans lesquelles il sera à nouveau déclaré que l’Église de Grèce insiste sur sa certitude dogmatique et théologique exprimée dès le début, à savoir que « le Mystère sacré de la Divine Eucharistie reste non négociable, tel qu’il nous a été transmis par la doctrine à son sujet de la Tradition orthodoxe et des saints Pères de notre sainte Église » et aussi que « le procédé de distribution de la Divine Communion aux fidèles demeure tel quel et comme il nous a été transmis par les saints Pères et notre Tradition sacrée ».

– Prenant en compte la décision ministérielle commune publiée le 2.6.2020 sur l’application des mesures aux lieux de culte concernant la protection de la santé publique contre le virus Covid-19 pour la période du 6.6.2020 au 9.7.2020, il a décidé d’envoyer les instructions y relatives à leurs Éminences les métropolites de l’Église de Grèce.

– Prenant en compte les rapports de la Commission synodale sur les hérésies :

1) À l’occasion de la recommandation, par différents organes et medias, de « la technique du yoga » en tant que moyen pour faire face à l’anxiété pendant la période de la pandémie du Covid-19, prenant en compte le communiqué de presse du 16 juin 2015 du Saint-Synode de l’Église de Grèce sur la « technique du yoga » et ce dans le cadre de la liberté religieuse qui est fixée constitutionnellement et respectée dans notre pays, mais aussi sa responsabilité pastorale pour éviter la création d’un climat de syncrétisme religieux, il a décidé à l’unanimité de rappeler au plérôme du troupeau du Christ que le « yoga » constitue un chapitre fondamental de la religion hindouiste, et qu’il dispose d’une variété d’écoles, de branches, d’applications et de tendances et qu’il n’est pas « une sorte de gymnastique ». Par conséquent, le Saint-Synode souligne encore une fois que le « yoga » est absolument incompatible avec la foi chrétienne orthodoxe et n’a aucune place dans la vie des chrétiens.

2) Le Saint-Synode informe le plérôme orthodoxe au sujet de la nouvelle activité de prosélytisme de l’organisation néo-protestante « Union hellénique missionnaire », soulignant que les chrétiens orthodoxes, en tant que membres de l’Église, le seul et unique Corps du Christ, n’ont pas besoin des différents mouvements hérétiques apparus récemment, ni de leurs différents prédicateurs venus du pays et de l’étranger, et restent fidèles à l’Évangile de Jésus-Christ, comme cela a été transmis depuis le début par les saints Évangélistes et a été commenté par les saints Pères de notre Église.

3) A décidé de recommander par une circulaire à leurs Éminences les métropolites et au clergé de l’Église de Grèce de s’abstenir de participer à toute manifestation organisée par les associations Rotary et Lions, car elles ne se limitent pas uniquement à des événements sociaux, mais s’étendent à des actes à caractère religieux, du fait qu’elles disposent d’un cérémonial de réception des nouveaux membres et fixent une prière qui est adressée, non dogmatiquement, à un dieu, dans le sens général du terme, et non selon notre foi chrétienne orthodoxe.

