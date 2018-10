Lors de sa session du 9 octobre 2018, le Saint-Synode a élu l’archimandrite Maxime Paphilis évêque vicaire du métropolite de France Emmanuel, avec le titre « de Mélitène ». L’évêque élu est clerc du diocèse de Réthymnon et Avlopotamos (Crète), détaché au service du diocèse métropolitain du Patriarcat œcuménique en France.

