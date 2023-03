Le Saint-Synode ukrainien appelle la population à protéger la Laure des Grottes de Kiev

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne appelle ses enfants fidèles à renforcer leur foi et leurs prières et à contribuer à la protection de la Laure des Grottes de Kiev par tous les moyens légaux.

Rappelons que l’État a informé le monastère le 10 mars que les moines avaient jusqu’au 29 mars pour quitter complètement leur maison. La communauté monastique a affirmé à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas l’intention d’obéir à un ordre aussi illégal.

Le Saint-Synode s’est réuni lundi pour formuler une réponse à l’État. Un appel au président Zelensky a été rédigé et les hiérarques se sont rendus à son bureau pour le lui remettre personnellement, mais ils n’ont pas été reçus, même après avoir attendu dehors pendant plusieurs heures.

Dans le même temps, un appel aux enfants fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne et à tout le peuple ukrainien a été rédigé :

« Appel du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne aux enfants fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne et à tout le peuple ukrainien.

Le 20 mars 2023

Vos Éminences et Exellences !

Chers révérends !

Chers frères et sœurs !

Peuple ukrainien aimant Dieu !

Le monde orthodoxe entier a récemment été bouleversé par la nouvelle de la privation infondée de l’Église orthodoxe ukrainienne du droit de résider dans la Laure de la Sainte Dormition et des Grottes de Kiev. Les représentants du ministère ukrainien de la Culture et de la Politique d’information ont annoncé leur intention d’expulser la communauté monastique du territoire de la Laure des Grottes de Kiev, que les moines ont littéralement passé 35 ans à relever des ruines depuis que l’activité de cet ancien monastère a été rétablie. Ils expulsent les moines et les novices de leurs maisons, en se dissimulant derrière des arguments fallacieux, inexistants et sans fondement réel.

Malheureusement, le temps de guerre que nous vivons actuellement nous a apporté à tous, en plus des épreuves externes, de nombreuses épreuves internes. La pression exercée sur les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne est de plus en plus forte et, aujourd’hui, nous vous adressons à tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, une parole d’amour vivant et un appel à rester fermement et inébranlablement fidèles à la foi, qui prêche non pas la discorde, mais l’unité, non pas la malveillance, mais la réconciliation, non pas la cruauté, mais la miséricorde.

Nous, fidèles de notre Église orthodoxe ukrainienne, sommes unis dans l’objectif commun de préserver l’Ukraine. Et chacun d’entre nous, en tant que citoyen conscient de son pays natal, s’est organisé au mieux de ses capacités pour le protéger : nos concitoyens mènent de vastes activités bénévoles, hébergent les personnes déplacées, apportent une aide désintéressée et sincère dans la mesure de leurs possibilités. Grâce à vous, chers frères et sœurs, notre Église a fait beaucoup : des centaines de tonnes d’aide humanitaire et un soutien financier important ont trouvé leur véritable utilité. Des milliers de croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne, y compris des paroissiens de notre Laure de la Sainte Dormition et des Grottes de Kiev, assument l’exploit de défendre la patrie sur le front, en regardant la mort dans les yeux à chaque seconde. Que font nos fonctionnaires en retour ? Ils piétinent et ruinent nos lieux saints, tentent de nous intimider de toutes façons, nous les orthodoxes, de nous persuader d’une sorte de « compromis » et, en conséquence, de nous anéantir.

Aujourd’hui, le sort de notre sanctuaire le plus précieux, la Laure des Grottes de Kiev, est sur toutes les lèvres. La sainte Laure est la perle de l’Ukraine et un avant-poste spirituel de prière pour la terre et le peuple ukrainiens et pour l’ensemble du monde orthodoxe. En 1988, le musée a remis aux moines 15 bâtiments en très mauvais état. Au cours des 35 années qui ont suivi le rétablissement de la vie monastique, les frères du monastère n’ont pas seulement reconstruit et restauré tout ce qui se trouvait aux alentours, mais ils ont multiplié et décoré l’apanage kiévien de la Mère de Dieu. Ici, la veilleuse de la prière pour tous et pour tout brûle toujours : dans ces doux soupirs à Dieu vit le peuple ukrainien tout entier.

Nous avons ressenti le soutien de notre peuple le deuxième dimanche du Grand Carême, le dimanche de la synaxe de tous les saints des grottes de Kiev, lorsque des milliers de personnes sont venues confesser leur foi en ce qui est éternel et non périssable, en ce qui est vivant et non mort, en ce qui est réel et sincère et non illusoire. La procession qui a suivi la Divine Liturgie a rassemblé des personnes d’opinions et de convictions politiques différentes, unies par l’amour des saints des Grottes. Tous sont venus exprimer leur soutien à la communauté monastique et leur volonté civique.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui se tournent vers la hiérarchie de l’Église orthodoxe ukrainienne pour lui demander de bénir le travail spirituel afin de protéger notre droit légitime et de continuer à prier dans la Laure des Grottes de Kiev et d’en prendre soin. Nous vous remercions tous sincèrement, chers frères et sœurs, pour votre foi inébranlable en Dieu et votre amour pour la sainte Église. Rien ne peut briser notre ferme volonté de défendre la sainte Orthodoxie. Nous devons nous tenir courageusement à la Vérité. Saint Marc d’Éphèse, grand défenseur de l’Orthodoxie, enseigne : « Ce qui concerne l’Église n’est jamais corrigé par des compromis : il n’y a pas de juste milieu entre la vérité et l’erreur. »

Nous appelons tous à renforcer la foi et les prières et à protéger par tous les moyens légaux notre sanctuaire le plus précieux, la Laure des Grottes de Kiev. Que le Seigneur, par les prières des vénérables pères des Grottes de Kiev, nous aide tous dans la noble tâche de nous tenir fermement sur le roc de la foi, afin que nous soyons « remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » (cf. Phil. 1:11).

Nous invoquons la bénédiction de Dieu sur vous tous ! »

