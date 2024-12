Le secrétaire général du COE exprime sa solidarité envers le Patriarche Jean X

Le Révérend professeur Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), a adressé le 10 décembre dernier, un message de solidarité à Sa Béatitude le patriarche Jean X, Primat de l’Église orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient.

Dans ce message, le Pr Pillay a transmis les sentiments de profonde sympathie et de proximité fraternelle qui animent le COE envers le Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche, ainsi que l’ensemble des Églises présentes sur le sol syrien. Le Secrétaire général a tenu à souligner l’importance historique de la présence chrétienne en Syrie, évoquant un héritage ecclésial riche et ancien, enraciné dans la tradition apostolique et spirituelle de la région.

Le message réaffirme l’engagement du COE à soutenir les chrétiens de Syrie, éprouvés par les difficultés persistantes et les aléas politiques, sécuritaires et humanitaires qui marquent leur quotidien. Le Pr Pillay a prié « le Seigneur de la Paix » d’apporter le réconfort nécessaire aux fidèles, de susciter la réconciliation dans les cœurs et d’œuvrer à l’avènement d’une paix durable et véritable.